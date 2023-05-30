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Воздушные силы объяснили, как обнародование снимков обломков ракет вредит Украине

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 01:45
Воздушные силы объяснили, как обнародование снимков обломков ракет вредит Украине
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Обнародование в социальных сетях и медиа обломков ракет может помочь РФ определить, каким типом вооружения украинские силы противовоздушной обороны отработали по вражеским целям.

Источник: представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Если обломки принадлежат нашим ракетам, если это тем более западное вооружение, скажем, тот же Patriot или ракета NASAMS, соответственно, враг понимает, каким типом вооружения мы отработали в том или ином месте".

Детали: По словам Игната, фотографии обломков ракет РФ также может использовать для своей пропаганды, показывая, что якобы ""украинские националисты" зенитными ракетами западного образца "ударили" по своим же домам, по своим жителям".

Напомним: Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, а также сам руководитель ОП Андрей Ермак возмутились, что мэр Киева Виталий Кличко и некоторые блогеры опубликовали фото сбитой в Оболонском районе столицы российской ракет во время воздушной тревоги.

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Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУ
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