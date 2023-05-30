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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: працювала ППО, у столиці гриміли вибухи

"Українська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 04:50
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: працювала ППО, у столиці гриміли вибухи
Скрін мапи тривог

У Києві та низці областей України оголошшували повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. 

Джерело: мапа тривог

Деталі: Крім Києва, про загрозу повітряної атаки повідомили у центральних та північних областях.

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У столиці сигнал тривоги спрацював о 02:06.

Доповнено о 02:23. У Києві прогриміли вибухи.

Доповнено о 02:25. У Києві і Київській області працює ППО. Зафіксовано рух ворожих БпЛА, повідомили у КОВА.

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Доповнено о 02:35. Вибухи у столиці підтвердив міський голова Віталій Кличко. Він закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

Доповнено о 02:37. "Не знімайте роботу ППО. Пам‘ятайте про це", – закликав громадян голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Доповнено о 02:40. Кличко повідомив, що "всі служби прямують на виклик у Подільський район столиці".

Доповнено о 02:45. Також екстренні служби прямують у Голосіївський район, повідомив очільник Києва.

Доповнено о 02:46. У Києві повторно прогриміли вибухи. 

Доповнено о 02:53. У столиці знову пролунали вибухи.

Доповнено о 03:10. У Києві – чергова серія вибухів. 

Доповнено о 03:25. У столиці знову чутно вибухи.

Доповнено о 03:27. На Київщині сили ППО продовжують працювати по ворожих цілях, повідомили у КОВА.

Доповнено о 04:30. Загроза повітряної атаки зберігається у Києві, Київській і Житомирській областях.

Доповнено о 04:50. На території всієї України - відбій повітряної тривоги. 

Теми: Київповітряна тривогаУкраїна
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