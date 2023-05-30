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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: работала ПВО, в столице гремели взрывы

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 04:50
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: работала ПВО, в столице гремели взрывы
Скрин карты тревог

В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу, работали силы противовоздушной обороны.

Источник: карта тревог

Детали: Кроме Киева, об угрозе воздушной атаки сообщили в центральных и северных областях.

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В столице сигнал тревоги сработал в 02:06.

Дополнено в 02:23. В Киеве прогремели взрывы.

Дополнено в 02:25. В Киеве и Киевской области работает ПВО. Зафиксировано движение вражеских БпЛА, сообщили в КОВА.

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Дополнено в 02:35. Взрывы в столице подтвердил городской голова Виталий Кличко. Он призвал жителей города находиться в укрытиях.

Дополнено в 02:37. "Не снимайте работу ПВО. Помните об этом", – призвал граждан глава Офиса президента Андрей Ермак.

Дополнено в 02:40. Кличко сообщил, что "все службы направляются на вызов в Подольский район столицы".

Дополнено в 02:45. Также экстренные службы направляются в Голосеевский район, сообщил глава Киева.

Дополнено в 03:10. В Киеве – очередная серия взрывов.

Дополнено в 02:46. В Киеве повторно прогремели взрывы.

Дополнено в 02:53. В столице снова прогремели взрывы.

Дополнено в 03:25. В столице снова слышны взрывы.

Дополнено в 03:27. На Киевщине силы ПВО продолжают работать по вражеским целям, сообщили в КОВА.

Дополнено в 04:30. Угроза воздушной атаки сохраняется в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

Дополнено в 04:50. На территории всей Украины - отбой воздушной тревоги.

Темы: Киеввоздушная тревогаУкраина
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