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Наслідки атаки на Київ: є руйнування у різних районах, загинула людина

"Українська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 05:44
Наслідки атаки на Київ: є руйнування у різних районах, загинула людина
ПОЖЕЖА У БАГАТОПОВЕРХІВЦІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА. ФОТО З TELEGRAM КМВА

Сили протиповітряної оборони вночі 30 травня збили над Києвом попередньо понад 20 російських безпілотників. У Голосіївському районі уламками пошкоджено багатоповерхівку, загинула людина, ще чотири – госпіталізовані, через падіння уламків зафіксовано пошкодження будівель та автомобілів у різних районах міста.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram, міський голова Віталій Кличко у Telegram

Деталі: У КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва:

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  • У Голосіївському через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо одна людина загинула, три людини травмовано. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами. Ведуться пошукові роботи людей під можливими завалами.
  • У Печерському районі уламки пошкодили автомобілі.
  • У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок, також пошкоджено припарковані автомобілі.
  • У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону.
  • У Подільському районі зафіксовано падіння уламків на нежитлову забудову.
  • У Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств.

За словами Кличка, у Голосіївському районі, крім багатоповерхівки, де сталася пожежа, ще пошкоджений один житловий будинок. Мер зазначив, що наразі рятувальники евакуювали з багатоповерхівки 20 осіб.

Міський голова також повідомив, що загалом в Голосіївському районі госпіталізували 4 постраждалих, трьом медики надали допомогу на місці.

В адміністрації наголосили, що в усіх місцях працюють екстрені служби, дані щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються.

За попередньою інформацією КМВА, вночі над Києвом сили ППО знищили понад 20 ворожих безпілотників.

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"Ця крайня повітряна атака, 17-та від початку місяця, попередньо була здійснена виключно баражуючими боєприпасами "Shahed". Напад був масований, з різних напрямків, в кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години.

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників рашистів", – повідомили в адміністрації.

Теми: Київбезпілотникиповітряна тривога
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