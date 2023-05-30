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Последствия атаки на Киев: есть разрушения в разных районах, погиб человек

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 05:44
Последствия атаки на Киев: есть разрушения в разных районах, погиб человек
ПОЖАР В МНОГОЭТАЖКЕ В ГОЛОСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ КИЕВА. ФОТО ИЗ TELEGRAM КГВА

Силы противовоздушной обороны ночью 30 мая сбили над Киевом предварительно более 20 российских беспилотников. В Голосеевском районе обломками повреждена многоэтажка, погиб человек, еще четыре – госпитализированы, из-за падения обломков зафиксированы повреждения зданий и автомобилей в разных районах города.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram, городской голова Виталий Кличко в Telegram

Детали: В КГВА сообщили, что в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева:

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  • В Голосеевском из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуированы более 20 жителей. Предварительно один человек погиб, три человека травмированы. Вероятно, разрушено перекрытие между этажами. Ведутся поисковые работы людей под возможными завалами.
  • В Печерском районе обломки повредили автомобили.
  • В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом, также повреждены припаркованные автомобили.
  • В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону.
  • В Подольском районе зафиксировано падение обломков на нежилую застройку.
  • В Святошинском районе обломки упали на территорию одного из предприятий.

По словам Кличко, в Голосеевском районе, кроме многоэтажки, где произошел пожар, еще поврежден один жилой дом. Мэр отметил, что на данный момент спасатели эвакуировали из многоэтажки 20 человек.

Городской голова также сообщил, что всего в Голосеевском районе госпитализировали 4 пострадавших, трем медики оказали помощь на месте.

В администрации отметили, что на всех местах работают экстренные службы, данные о пострадавших и разрушениях обновляются и уточняются.

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По предварительной информации КГВА, ночью над Киевом силы ПВО уничтожили более 20 вражеских беспилотников.

"Эта крайняя воздушная атака, 17-я с начала месяца, предварительно была осуществлена исключительно барражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение было массированное, с разных направлений, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась почти 3 часа.

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников рашистов", – сообщили в администрации.

Темы: Киевбеспилотникивоздушная тревога
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