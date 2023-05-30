Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві безпілотники врізалися у дві багатоповерхівки – росЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 07:58
У Москві безпілотники врізалися у дві багатоповерхівки – росЗМІ
Пошкоджена багатоповерхівка у Москві. Фото з Telegram "Baza"

Російські медіа повідомляють, що вночі 30 травня безпілотники атакували дві багатоповерхівки у Москві.

Джерело: "SOTA" у Telegram, "Baza" у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости" у Telegram

Деталі: За інформацією "Baza", вибух стався близько 4 години ранку у багатоповерхівці на вулиці Атласова в Новій Москві.

Повідомляється, що у кількох квартирах вилетіло скло.

"Baza" пише, що мешканці будинку, в якому стався вибух, виявили предмет, схожий на крило безпілотника. За версією поліцейських, зазначає видання, саме він міг стати причиною вибуху.

 

За даними "SOTA", постраждалих внаслідок інциденту нема.

"Baza" також повідомляє, що на місці вибуху в багатоповерхівці працюють вибухотехніки і співробітники ФСБ.

ВІДЕО ДНЯ

За попередньою версією, відзначає видання, у будинок міг врізатися безпілотник, який летів з боку Калузької області в бік Москви.

Зазначається, що, ймовірно, БПЛА летів на надмалій висоті та врізався в будинок у районі технічного поверху.

За інформацією видання "РИА Новости", яке посилається на співрозмовника в екстрених службах РФ, загалом вночі 30 травня безпілотники влучили у два житлові будинки в Москві, постраждалих немає.

Зазначається, що один безпілотник влучив у верхні поверхи житлового будинку на вул. Профспілковій, 98, зруйнувавши фасад і заскління будинку. Другий влучив у 24-поверховий житловий будинок на вулиці Атласова в Новій Москві.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що через атаку БПЛА в Москві кілька будівель зазнали незначних пошкоджень, ніхто серйозно не постраждав, пише "ТАСС".

Собянін також заявив, що з метою безпеки на час роботи екстрених служб проведено евакуацію мешканців кількох під'їздів у двох будинках, які постраждали від влучання БПЛА, повідомляє "РИА Новости".

Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У небі над Києвом і навколо столиці ППО знищила понад 30 повітряних ворожих цілей – КМВА

Взяття Бахмута коштувало Росії 60 тисяч убитими й пораненими – оцінка Заходу

У Байдена прокинувся "апетит" перетинати червоні лінії Путіна – WP

фотоЗачинене укриття в Києві: правоохоронці затримали 4 людей

оновлено"Може бути нокаут": Зеленський прокоментував закрите укриття в Києві

Пентагон уклав контракт на постачання Україні терміналів Starlink

Усі новини...
Росія
Від 25 до 32 безпілотників атакували Москву: пошкоджені 2 будинки, людей евакуювали − росЗМІ
Захисники за добу знищили 410 загарбників та 51 крилату ракету
Китай заперечує, що його посланець пропонував визнати окупацію РФ територій України
Останні новини
09:08
У Швейцарії провалили голосування за реекспорт зброї в Україну, але шанси на дозвіл ще є
08:49
Австрійські ультраправі закликали уряд захистити Угорщину від ЄС
08:36
Окупанти за добу убили 2 і поранили 12 цивільних на Донеччині
08:20
Гей-пара виграла суд проти України: держава виплатить їм по 5 тисяч євро за дискримінацію
08:18
Макрон і Шольц закликали до нових виборів у Косові: представили план виходу з кризи
08:10
Захисники за добу знищили 540 окупантів і 28 ворожих артсистем
07:46
ЄС виділить 50 млн євро на тимчасові мости в Україні
07:42
Окупанти на Херсонщині вигадують нові методи примусової паспортизації – штаб
06:56
Захисники уразили 5 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях – зведення
06:36
Ворог вночі атакував Київ 15 ракетами і 18 "Шахедами" – штаб
Усі новини...
Реклама: