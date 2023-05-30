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У Москві безпілотники врізалися у дві багатоповерхівки – росЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 07:58
У Москві безпілотники врізалися у дві багатоповерхівки – росЗМІ
Пошкоджена багатоповерхівка у Москві. Фото з Telegram "Baza"

Російські медіа повідомляють, що вночі 30 травня безпілотники атакували дві багатоповерхівки у Москві.

Джерело: "SOTA" у Telegram, "Baza" у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости" у Telegram

Деталі: За інформацією "Baza", вибух стався близько 4 години ранку у багатоповерхівці на вулиці Атласова в Новій Москві.

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Повідомляється, що у кількох квартирах вилетіло скло.

"Baza" пише, що мешканці будинку, в якому стався вибух, виявили предмет, схожий на крило безпілотника. За версією поліцейських, зазначає видання, саме він міг стати причиною вибуху.

 

За даними "SOTA", постраждалих внаслідок інциденту нема.

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"Baza" також повідомляє, що на місці вибуху в багатоповерхівці працюють вибухотехніки і співробітники ФСБ.

За попередньою версією, відзначає видання, у будинок міг врізатися безпілотник, який летів з боку Калузької області в бік Москви.

Зазначається, що, ймовірно, БПЛА летів на надмалій висоті та врізався в будинок у районі технічного поверху.

За інформацією видання "РИА Новости", яке посилається на співрозмовника в екстрених службах РФ, загалом вночі 30 травня безпілотники влучили у два житлові будинки в Москві, постраждалих немає.

Зазначається, що один безпілотник влучив у верхні поверхи житлового будинку на вул. Профспілковій, 98, зруйнувавши фасад і заскління будинку. Другий влучив у 24-поверховий житловий будинок на вулиці Атласова в Новій Москві.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що через атаку БПЛА в Москві кілька будівель зазнали незначних пошкоджень, ніхто серйозно не постраждав, пише "ТАСС".

Собянін також заявив, що з метою безпеки на час роботи екстрених служб проведено евакуацію мешканців кількох під'їздів у двох будинках, які постраждали від влучання БПЛА, повідомляє "РИА Новости".

Теми: Росіябезпілотники
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