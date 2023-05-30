У Москві безпілотники врізалися у дві багатоповерхівки – росЗМІ

Пошкоджена багатоповерхівка у Москві. Фото з Telegram "Baza"

Російські медіа повідомляють, що вночі 30 травня безпілотники атакували дві багатоповерхівки у Москві.

Джерело: "SOTA" у Telegram, "Baza" у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости" у Telegram

Деталі: За інформацією "Baza", вибух стався близько 4 години ранку у багатоповерхівці на вулиці Атласова в Новій Москві.

Повідомляється, що у кількох квартирах вилетіло скло.

"Baza" пише, що мешканці будинку, в якому стався вибух, виявили предмет, схожий на крило безпілотника. За версією поліцейських, зазначає видання, саме він міг стати причиною вибуху.

За даними "SOTA", постраждалих внаслідок інциденту нема.

"Baza" також повідомляє, що на місці вибуху в багатоповерхівці працюють вибухотехніки і співробітники ФСБ.

ВІДЕО ДНЯ

За попередньою версією, відзначає видання, у будинок міг врізатися безпілотник, який летів з боку Калузької області в бік Москви.

Зазначається, що, ймовірно, БПЛА летів на надмалій висоті та врізався в будинок у районі технічного поверху.

За інформацією видання "РИА Новости", яке посилається на співрозмовника в екстрених службах РФ, загалом вночі 30 травня безпілотники влучили у два житлові будинки в Москві, постраждалих немає.

Зазначається, що один безпілотник влучив у верхні поверхи житлового будинку на вул. Профспілковій, 98, зруйнувавши фасад і заскління будинку. Другий влучив у 24-поверховий житловий будинок на вулиці Атласова в Новій Москві.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що через атаку БПЛА в Москві кілька будівель зазнали незначних пошкоджень, ніхто серйозно не постраждав, пише "ТАСС".

Собянін також заявив, що з метою безпеки на час роботи екстрених служб проведено евакуацію мешканців кількох під'їздів у двох будинках, які постраждали від влучання БПЛА, повідомляє "РИА Новости".