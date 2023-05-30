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В Москве беспилотники врезались в две многоэтажки – росСМИ

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 07:58
В Москве беспилотники врезались в две многоэтажки – росСМИ
Поврежденная многоэтажка в Москве. Фото из Telegram "Baza"

Российские медиа сообщают, что ночью 30 мая беспилотники атаковали две многоэтажки в Москве.

Источник: "SOTA" в Telegram, "Baza" в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости" в Telegram

Детали: По информации "Baza", взрыв произошел около 4 часов утра в многоэтажке на улице Атласова в Новой Москве.

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Сообщается, что в нескольких квартирах вылетели стекла.

"Baza" пишет, что жители дома, в котором произошел взрыв, обнаружили предмет, похожий на крыло беспилотника. По версии полицейских, отмечает издание, именно он мог стать причиной взрыва.

 

По данным "SOTA" , пострадавших в результате инцидента нет.

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"Baza" также сообщает, что на месте взрыва в многоэтажке работают взрывотехники и сотрудники ФСБ.

По предварительной версии, отмечает издание, в дом мог врезаться беспилотник, который летел со стороны Калужской области в сторону Москвы.

Отмечается, что, вероятно, БПЛА летел на сверхмалой высоте и врезался в дом в районе технического этажа.

По информации издания "РИА Новости", которое ссылается на собеседника в экстренных службах РФ, всего ночью 30 мая беспилотники попали в два жилых дома в Москве, пострадавших нет.

Отмечается, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на ул. Профсоюзной, 98, разрушив фасад и остекление дома. Второй попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за атаки БПЛА в Москве несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьезно не пострадал, пишет "ТАСС".

Собянин также заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб проведена эвакуация жильцов нескольких подъездов в двух домах, которые пострадали от попадания БПЛА, сообщает "РИА Новости".

Темы: Росcиябеспилотники
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