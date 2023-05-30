Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве беспилотники врезались в две многоэтажки – росСМИ

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 07:58
В Москве беспилотники врезались в две многоэтажки – росСМИ
Поврежденная многоэтажка в Москве. Фото из Telegram "Baza"

Российские медиа сообщают, что ночью 30 мая беспилотники атаковали две многоэтажки в Москве.

Источник: "SOTA" в Telegram, "Baza" в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости" в Telegram

Детали: По информации "Baza", взрыв произошел около 4 часов утра в многоэтажке на улице Атласова в Новой Москве.

Сообщается, что в нескольких квартирах вылетели стекла.

"Baza" пишет, что жители дома, в котором произошел взрыв, обнаружили предмет, похожий на крыло беспилотника. По версии полицейских, отмечает издание, именно он мог стать причиной взрыва.

 

По данным "SOTA" , пострадавших в результате инцидента нет.

"Baza" также сообщает, что на месте взрыва в многоэтажке работают взрывотехники и сотрудники ФСБ.

ВИДЕО ДНЯ

По предварительной версии, отмечает издание, в дом мог врезаться беспилотник, который летел со стороны Калужской области в сторону Москвы.

Отмечается, что, вероятно, БПЛА летел на сверхмалой высоте и врезался в дом в районе технического этажа.

По информации издания "РИА Новости", которое ссылается на собеседника в экстренных службах РФ, всего ночью 30 мая беспилотники попали в два жилых дома в Москве, пострадавших нет.

Отмечается, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на ул. Профсоюзной, 98, разрушив фасад и остекление дома. Второй попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за атаки БПЛА в Москве несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьезно не пострадал, пишет "ТАСС".

Собянин также заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб проведена эвакуация жильцов нескольких подъездов в двух домах, которые пострадали от попадания БПЛА, сообщает "РИА Новости".

Темы: Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео В двух областях РФ заявили об атаке беспилотников: на город и энергообъекты

В Швейцарии провалили голосование за реэкспорт оружия в Украину, но шансы на разрешение еще есть

В небе над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожила более 30 воздушных вражеских целей – КГВА

Взятие Бахмута стоило России 60 тысяч убитыми и ранеными – оценка Запада

У Байдена проснулся "аппетит" пересекать красные линии Путина – WP

фотоЗакрытое укрытие в Киеве: правоохранители задержали 4 человека

Все новости...
Росcия
От 25 до 32 беспилотников атаковали Москву: повреждены 2 дома, людей эвакуировали − росСМИ
Защитники за сутки уничтожили 410 захватчиков и 51 крылатую ракету
Китай отрицает, что его посланник предлагал признать оккупацию РФ территорий Украины
Последние новости
10:23
Припортовая инфраструктура на 740 млн: арестовали активы Марченко в Одесской области
10:23
В ОП назвали состав европейской "коалиции истребителей" для Украины, речь уже не только о F-16
10:16
Конгресс США предотвратил исторический дефолт, одобрив приостановку потолка госдолга
10:09
видео"Мне пришлось стрелять из танка над головами собратьев". Как 3-я штурмовая наступает под Бахмутом и берет пленных
09:54
Британская разведка: перед РФ стоит выбор, бросать дополнительные силы под собственную границу или на фронт
09:45
обновленоВоздушные силы уничтожили все 15 ракет и 21 дрон во время ночной атаки
09:45
Голый мужчина выскочил на алтарь Собора Святого Петра в знак протеста против войны в Украине
09:23
фото, видео В двух областях РФ заявили об атаке беспилотников: на город и энергообъекты
09:16
дополнено, фотоНочная атака на Киевщину: есть раненые, в том числе ребенок
09:08
В Швейцарии провалили голосование за реэкспорт оружия в Украину, но шансы на разрешение еще есть
Все новости...
Реклама: