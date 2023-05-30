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Сили оборони за добу відбили 27 ворожих атак – зведення

"Українська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 06:51
Сили оборони за добу відбили 27 ворожих атак – зведення
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ

Протягом 29 травня Сили оборони України відбили 27 атак противника.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу "Shahed". Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

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Протягом минулої доби РФ завдала два масованих ракетно-авіаційних удари по території України.

Вчора вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131". Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА "Shahed".

Вчора вдень противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури міста Києва. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 11 з 11 ракет були знищені.

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Загалом протягом минулої доби противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 27 ворожих атак".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби авіаційного удару в районі Мілового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Катеринівка, Шевченкове, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Тихе, Вовчанські Хутори, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Землянки, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської. Завдав авіаційного удару в районі Стельмахівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове та Богуславка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав ракетного удару в районі Лиману та авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області; Сіверськ та Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Торецька Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Краматорськ, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки. Ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполе і Мала Токмачка Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степногріськ Запорізької області; Качкарівка, Милове, Козацьке, Бургунка, Львове, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також минулої доби було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника.

Теми: ГенштабЗбройні сили
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