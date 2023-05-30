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Силы обороны за сутки отбили 27 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 06:51
Силы обороны за сутки отбили 27 вражеских атак – сводка
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА

В течение 29 мая Силы обороны Украины отбили 27 атак противника.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА типа "Shahed". Информация о последствиях этой атаки сейчас уточняется.

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За прошедшие сутки РФ нанесла два массированных ракетно-авиационных удара по территории Украины.

Вчера ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131". Силами и средствами воздушных командований, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БпЛА "Shahed".

Вчера днем противник применил крылатые и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры города Киева. Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 11 из 11 ракет были уничтожены.

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Всего за прошедшие сутки противник нанес 62 авиационных удара и совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 27 вражеских атак".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки авиационный удар в районе Мелового Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Екатериновка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкое, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Тихое, Волчанские Хутора, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Землянки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник в течение минувших суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Крохмальное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка - Луганской. Нанес авиационный удар в районе Стельмаховки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестовое и Богуславка Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Нанес ракетный удар в районе Лимана и авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области; Северск и Спирное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Торецка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Краматорск, Тихоновка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки. Вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполе и Малая Токмачка Запорожской области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степногорск Запорожской области; Качкаровка, Мыловое, Казацкое, Бургунка, Львовское, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также за прошедшие сутки было уничтожено 4 вражеских разведывательных БпЛА различного типа.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.

Темы: ГенштабВооруженные силы
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