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Захисники за добу знищили 410 загарбників та 51 крилату ракету

Ірина БалачукВівторок, 30 травня 2023, 08:08
Захисники за добу знищили 410 загарбників та 51 крилату ракету
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила 207 440 військових, 3 445 артилерійських систем, 3 092 БПЛА та 1 107 крилатих ракет.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 207 440 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 802 (+1) од,
  • бойових броньованих машин − 7 469 (+2) од,
  • артилерійських систем − 3 445 (+10) од,
  • РСЗВ − 575 (+0) од,
  • засобів ППО − 332 (+1) од,
  • літаків − 313 (+0) од,
  • гелікоптерів − 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 092 (+38) од,
  • крилатих ракет − 1 107 (+51) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 219 (+12) од,
  • спеціальної техніки − 454 (+1).

Дані уточнюються.  

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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