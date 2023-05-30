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Защитники за сутки уничтожили 410 захватчиков и 51 крылатую ракету

Ирина БалачукВторник, 30 мая 2023, 08:08
Защитники за сутки уничтожили 410 захватчиков и 51 крылатую ракету
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла 207 440 военных, 3 445 артиллерийских систем, 3 092 БПЛА и 1 107 крылатых ракет.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 207 440 (+410) человек ликвидировано,
  • танков − 3 802 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 469 (+2) ед,
  • артиллерийских систем − 3 445 (+10) ед,
  • РСЗО − 575 (+0) ед,
  • средств ПВО − 332 (+1) ед,
  • самолетов − 313 (+0) ед,
  • вертолетов − 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 092 (+38) ед,
  • крылатых ракет − 1 107 (+51) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 219 (+12) ед,
  • специальной техники − 454 (+1).

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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