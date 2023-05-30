Защитники за сутки уничтожили 410 захватчиков и 51 крылатую ракету
Вторник, 30 мая 2023, 08:08
Россия в войне против Украины уже потеряла 207 440 военных, 3 445 артиллерийских систем, 3 092 БПЛА и 1 107 крылатых ракет.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 207 440 (+410) человек ликвидировано,
- танков − 3 802 (+1) ед,
- боевых бронированных машин − 7 469 (+2) ед,
- артиллерийских систем − 3 445 (+10) ед,
- РСЗО − 575 (+0) ед,
- средств ПВО − 332 (+1) ед,
- самолетов − 313 (+0) ед,
- вертолетов − 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 092 (+38) ед,
- крылатых ракет − 1 107 (+51) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 219 (+12) ед,
- специальной техники − 454 (+1).
Данные уточняются.