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Чеська розвідка: Росія спробує перешкодити затвердженню оборонної угоди зі США

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 10:23

Чеська розвідка вважає, що Росія спробує перешкодити затвердженню угоди про співпрацю у сфері безпеки між США і Чехією.

Про це заявив у понеділок на конференції в нижній палаті чеського парламенту директор розвідувальної Служби безпеки та інформації (BIS) Міхал Коуделка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Оборонну угоду, яка має зміцнити співпрацю двох країн, нещодавно підписали міністри оборони США і Чехії у Вашингтоні. Однак документ ще потребує схвалення чеського парламенту.

"Можна припустити, що росіяни будуть використовувати всі свої засоби, зокрема жорстку дезінформацію, навіть особистого або інтимного характеру, п'яту колону в нашій країні і так далі, щоб перешкодити затвердженню цієї угоди", – сказав Коуделка.

Кілька інших європейських держав також підписали зі США двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. У Словаччині ця угода стала мішенню дезінформаційної кампанії і викликала різку критику з боку опозиційних партій та громадськості.

Коуделка застеріг від такого типу дезінформації, яка може знизити морально-психологічний дух громадськості і порушити єдність НАТО. На його думку, в майбутньому можна очікувати все більш витонченого поширення дезінформації. 

Він попередив, що це буде пов'язано з удосконаленням і більшою доступністю технологій, особливо текстів, згенерованих штучним інтелектом.

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"Росіяни можуть стежити за нашими телефонними розмовами. Вони мають для цього достатньо технічних засобів, розташованих у приміщенні посольства Росії в Празі", – попередив також Коуделка.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел закликав не відмовлятися від зусиль щодо розгрому Росії в Україні.

Між тим, у Словаччині колишній міністр оборони Ярослав Надь розповів, що словацькі спецслужби викрили спробу Росії сфальсифікувати майбутні парламентські вибори на користь партії Smer-SD.

Теми: ЧехіяРосіяСША
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