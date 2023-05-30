Чешская разведка: Россия попытается помешать утверждению оборонного соглашения с США

Чешская разведка считает, что Россия попытается помешать утверждению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между США и Чехией.

Об этом заявил в понедельник на конференции в нижней палате чешского парламента директор разведывательной Службы безопасности и информации (BIS) Михал Коуделка, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Оборонное соглашение, которое должно укрепить сотрудничество двух стран, недавно подписали министры обороны США и Чехии в Вашингтоне. Однако документ еще требует одобрения чешского парламента.

"Можно предположить, что россияне будут использовать все свои средства, в том числе жесткую дезинформацию, даже личного или интимного характера, пятую колонну в нашей стране и так далее, чтобы помешать утверждению этого соглашения", – сказал Коуделка.

Несколько других европейских государств также подписали с США двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В Словакии это соглашение стало мишенью дезинформационной кампании и вызвало резкую критику со стороны оппозиционных партий и общественности.

Коуделка предостерег от такого типа дезинформации, которая может снизить морально-психологический дух общественности и нарушить единство НАТО. По его мнению, в будущем можно ожидать все более изощренного распространения дезинформации.

Он предупредил, что это будет связано с усовершенствованием и большей доступностью технологий, особенно текстов, сгенерированных искусственным интеллектом.

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"Россияне могут следить за нашими телефонными разговорами. Они имеют для этого достаточно технических средств, расположенных в помещении посольства России в Праге", – предупредил также Коуделка.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел призвал не отказываться от усилий по разгрому России в Украине.

Между тем в Словакии бывший министр обороны Ярослав Надь рассказал, что словацкие спецслужбы разоблачили попытку России фальсифицировать предстоящие парламентские выборы в пользу партии Smer-SD.