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Розвідка Британії: Російські військові витрати залишаються високими

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 10:40

Розмір військових витрат Росії майже напевне залишається високим, що чинить тиск на її державні фінанси.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у вівторок у розвідувальному огляді Міноборони Британії щодо війни в Україні.

25 травня 2023 року Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що російські військові витрати у 2022 році зросли на 9,2%, до 86,4 млрд доларів США. За оцінками SIPRI, це дорівнює 4,1% ВВП Росії.

Як відзначили британські аналітики, справжні військові витрати Росії є вкрай невизначеними через збільшення використання засекречених статей бюджету, особливо з лютого 2022 року, і недостатню прозорість.

"Росія лише нещодавно відновила публікацію розбивки видатків за статтями після того, як призупинила її у травні 2022 року. Майже напевне військові витрати залишаються високими, і це чинить тиск на російські державні фінанси", – йдеться в огляді британського Міноборони.

Раніше британські аналітики розповіли про те, що у Росії останнім часом в публічному просторі почастішали заклики до примусу суспільства працювати на потреби війни, що нагадує радянський підхід.

Теми: РосіяВелика Британіярозвідка
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