Разведка Британии: Российские военные расходы остаются высокими

Размер военных расходов РФ почти наверняка остается высоким, что оказывает давление на ее государственные финансы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится во вторник в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по войне в Украине.

25 мая 2023 года Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что российские военные расходы в 2022 году выросли на 9,2%, до 86,4 млрд долларов США. По оценкам SIPRI, это 4,1% ВВП России.

Как отметили британские аналитики, настоящие военные расходы России являются крайне неопределенными из-за увеличения использования засекреченных статей бюджета, особенно с февраля 2022 года, и недостаточной прозрачности.

"Россия лишь недавно возобновила публикацию разбивки расходов по статьям после того, как приостановила ее в мае 2022 года. Почти наверняка военные расходы остаются высокими, и это оказывает давление на российские государственные финансы", – говорится в обзоре британского Минобороны.

Ранее британские аналитики рассказали о том, что в России в последнее время в публичном пространстве участились призывы к принуждению общества работать на нужды войны, что напоминает советский подход.