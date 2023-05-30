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Німеччина могла би додати до коаліції винищувач Eurofighter − Резніков

Ірина БалачукВівторок, 30 травня 2023, 10:57
Німеччина могла би додати до коаліції винищувач Eurofighter − Резніков
Винищувач Eurofighter Typhoon. Фото Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon.

Джерело: DW з посиланням на інтерв'ю міністра виданням німецької медіагрупи Funke та французькій газеті "Ouest France"

Пряма мова Резнікова: "Якби Великобританія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було би важливим кроком".

Деталі: Міністр нагадав, що вже є міжнародна "танкова коаліція", в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams і британські Challenger. Резніков вважає, що так само може бути сформована і "коаліція винищувачів" із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen.

За словами міністра, загалом Україні потрібно близько 120 винищувачів, найбільшу частину з яких повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Водночас він підкреслив, що Eurofighter і Gripen також допомогли б українцям.

Резніков наголосив, що, перш за все, Україна вітала б участь Німеччини у навчанні українських пілотів на Eurofighter.  

Теми: УкраїнавинищувачіНімеччина
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