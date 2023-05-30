Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина могла би додати до коаліції винищувач Eurofighter − Резніков

Ірина БалачукВівторок, 30 травня 2023, 10:57
Німеччина могла би додати до коаліції винищувач Eurofighter − Резніков
Винищувач Eurofighter Typhoon. Фото Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon.

Джерело: DW з посиланням на інтерв'ю міністра виданням німецької медіагрупи Funke та французькій газеті "Ouest France"

Пряма мова Резнікова: "Якби Великобританія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було би важливим кроком".

Реклама:

Деталі: Міністр нагадав, що вже є міжнародна "танкова коаліція", в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams і британські Challenger. Резніков вважає, що так само може бути сформована і "коаліція винищувачів" із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen.

За словами міністра, загалом Україні потрібно близько 120 винищувачів, найбільшу частину з яких повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Водночас він підкреслив, що Eurofighter і Gripen також допомогли б українцям.

Резніков наголосив, що, перш за все, Україна вітала б участь Німеччини у навчанні українських пілотів на Eurofighter.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: УкраїнавинищувачіНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Україна
Британська розвідка: Росія змушена посилювати ППО на аеродромах після останньої атаки дронів
Пірати ХХІ століття. Що собою являє Чорноморський флот Росії та що від нього чекати
Amazon продовжив пільгові умови для українських продавців ще на рік
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: