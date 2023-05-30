Германия могла бы добавить в коалицию истребитель Eurofighter − Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что видит возможность получения из Германии истребителей Eurofighter Typhoon.

Источник: DW со ссылкой на интервью министра изданиям немецкой медиагруппы Funke и французской газете "Ouest France"

Прямая речь Резникова: "Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по поставке истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом".

Детали: Министр напомнил, что уже есть международная "танковая коалиция", в которой основной моделью является немецкий Leopard 2, а также американские Abrams и британские Challenger. Резников считает, что так же может быть сформирована и "коалиция истребителей" с базовой моделью американского F-16, а также с Eurofighter и шведскими Gripen.

По словам министра, в общем Украине нужно около 120 истребителей, наибольшую часть из которых должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более пяти тысяч. В то же время он подчеркнул, что Eurofighter и Gripen также помогли бы украинцам.

Резников подчеркнул, что, прежде всего, Украина приветствовала бы участие Германии в обучении украинских пилотов на Eurofighter.