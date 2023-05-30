Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия могла бы добавить в коалицию истребитель Eurofighter − Резников

Ирина БалачукВторник, 30 мая 2023, 10:57
Германия могла бы добавить в коалицию истребитель Eurofighter − Резников
Истребитель Eurofighter Typhoon. Фото Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что видит возможность получения из Германии истребителей Eurofighter Typhoon.

Источник: DW со ссылкой на интервью министра изданиям немецкой медиагруппы Funke и французской газете "Ouest France"

Прямая речь Резникова: "Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по поставке истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом".

Детали: Министр напомнил, что уже есть международная "танковая коалиция", в которой основной моделью является немецкий Leopard 2, а также американские Abrams и британские Challenger. Резников считает, что так же может быть сформирована и "коалиция истребителей" с базовой моделью американского F-16, а также с Eurofighter и шведскими Gripen.

По словам министра, в общем Украине нужно около 120 истребителей, наибольшую часть из которых должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более пяти тысяч. В то же время он подчеркнул, что Eurofighter и Gripen также помогли бы украинцам.

Резников подчеркнул, что, прежде всего, Украина приветствовала бы участие Германии в обучении украинских пилотов на Eurofighter.

Темы: УкраинаистребителиГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВозле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

фотоНардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Видео, картаБелгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Все новости...
Украина
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: работала ПВО, в столице гремели взрывы
Премьер Нидерландов: Помочь Украине защититься – не выбор, это необходимо сделать
Китай отрицает, что его посланник предлагал признать оккупацию РФ территорий Украины
Последние новости
23:31
фото, видеоВ ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
23:08
Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины
22:53
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
22:50
карта (обновлено)В нескольких областях Украины объявили тревогу
22:44
Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ
22:34
Спокойно косит траву во время обстрелов. Как живут херсонцы после деоккупации
22:29
ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post
22:28
Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом
22:20
В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины
Все новости...
Реклама: