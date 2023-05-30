Данія збільшить оборонні витрати до $20,5 млрд до 2030 року, понад $3 млрд надасть Україні

Данія має намір збільшити витрати на оборону до понад $20 млрд і прагне задовольнити вимогу НАТО щодо оборонних витрат на рівні 2% ВВП до 2030 року.

Про це заявив глава Міноборони країни на пресконференції у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Оголошуючи нову структуру оборонних витрат Данії до 2030 року, Троельс Лунд Поульсен заявив про нову "складну картину загроз, яка ставить нові вимоги до оборонної системи Данії і її суспільства".

"Загрози проти нас змінили характер", – сказав він, назвавши серед нових викликів енергетичну політику, дезінформацію, кібератаки і війну в Україні.

Поульсен повідомив, що загальний обсяг оборонного бюджету на наступні десять років становитиме 143,2 млрд крон ($20,5 млрд), з яких 105,4 млрд крон ($15 млрд) підуть на нові пріоритети у сфері оборони і безпеки.

Згідно з новими оборонними рамками, у 2023 році бюджет становитиме 6,7 млрд крон (майже $1 млрд), а до 2032 року зросте до 19,2 млрд крон (майже $3 млрд). Близько 26,9 млрд крон підуть на ремонт і реконструкцію будівель, вдосконалення ІТ і підтримку персоналу, а 10,9 млрд крон – на інвестиції в персонал і матеріали.

Військову допомогу на близько 21,9 млрд крон (понад $3 млрд) Данія планує надати Україні.

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Данія досягне цільового показника НАТО у розмірі 2% від ВВП в рамках планів витрат лише за умови включення пожертв для України через спеціальний український фонд. На пресконференції Поульсен заявив, що він не має "жодних сумнівів" у тому, що витрати на допомогу Україні є частиною оборонного бюджету країни, а отже мають бути зараховані до цілі НАТО.

Оголошена Поульсеном сума витрат на військову допомогу Україні перевищує ту, яку напередодні озвучила прем’єрка Метте Фредеріксен.