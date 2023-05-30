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Дания увеличит оборонные расходы до $20,5 млрд до 2030 года, более $3 млрд пойдет Украине

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 11:30

Дания намерена увеличить расходы на оборону до более $20 млрд и стремится удовлетворить требование НАТО по оборонным расходам на уровне 2% ВВП до 2030 года.

Об этом заявил глава Минобороны страны на пресс-конференции во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Объявляя новую структуру оборонных расходов Дании до 2030 года, глава Минобороны Троэльс Лунд Поульсен заявил о новой "сложной картине угроз, которая ставит новые требования к оборонной системе Дании и ее обществу".

"Угрозы против нас изменили характер", – сказал он, назвав среди новых вызовов энергетическую политику, дезинформацию, кибератаки и войну в Украине.

Поульсен сообщил, что общий объем оборонного бюджета на следующие десять лет составит 143,2 млрд крон ($20,5 млрд), из которых 105,4 млрд крон ($15 млрд) пойдут на новые приоритеты в сфере обороны и безопасности.

Согласно новым оборонным рамкам, в 2023 году бюджет составит 6,7 млрд крон (почти $1 млрд), а к 2032 году вырастет до 19,2 млрд крон (почти $3 млрд). Около 26,9 млрд крон пойдут на ремонт и реконструкцию зданий, совершенствование IT и поддержку персонала, а 10,9 млрд крон – на инвестиции в персонал и материалы.

Военную помощь на около 21,9 млрд крон (более $3 млрд) Дания планирует предоставить Украине.

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Дания достигнет целевого показателя НАТО в размере 2% от ВВП в рамках планов расходов только при условии включения пожертвований для Украины через специальный украинский фонд. На пресс-конференции Поульсен заявил, что у него нет "никаких сомнений" в том, что расходы на помощь Украине являются частью оборонного бюджета страны, а следовательно, должны быть зачислены в цели НАТО.

Объявленная Поульсеном сумма расходов на военную помощь Украине превышает ту, которую накануне озвучила премьер Метте Фредериксен.

Темы: Дания
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