У Москві затримано українку, яка намагалася вивезти дітей з окупованих регіонів – росЗМІ
Вівторок, 30 травня 2023, 12:23
Російські ЗМІ повідомляють про затримання у Москві українки, яка нібито готувала вивезення українських дітей-сиріт з окупованих територій.
Джерело: російське прокремлівське агентство РИА Новости із посиланням на джерело
Деталі: Як стверджують російські ЗМІ, жінка приїхала за завданням фонду "Save Ukraine", що пов'язаний зі Службою безпеки України.
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УП звернулася за коментарем до "Save Ukraine".