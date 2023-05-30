У Москві затримано українку, яка намагалася вивезти дітей з окупованих регіонів – росЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють про затримання у Москві українки, яка нібито готувала вивезення українських дітей-сиріт з окупованих територій.

Джерело: російське прокремлівське агентство РИА Новости із посиланням на джерело

Деталі: Як стверджують російські ЗМІ, жінка приїхала за завданням фонду "Save Ukraine", що пов'язаний зі Службою безпеки України.

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УП звернулася за коментарем до "Save Ukraine".