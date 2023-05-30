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В Москве задержана украинка, которая пыталась вывезти детей с оккупированных регионов – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 30 мая 2023, 12:23
В Москве задержана украинка, которая пыталась вывезти детей с оккупированных регионов – росСМИ
Иллюстративное фото из Укринформа

Российские СМИ сообщают о задержании в Москве украинки, которая якобы готовила вывоз украинских детей-сирот с оккупированных территорий.

Источник: российское прокремлевское агентство РИА Новости со ссылкой на источник

Детали: Как утверждают российские СМИ, женщина приехала по заданию фонда "Save Ukraine", который связан со Службой безопасности Украины.

УП обратилась за комментарием к "Save Ukraine".

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Темы: Росcиядетидепортация
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