В Москве задержана украинка, которая пыталась вывезти детей с оккупированных регионов – росСМИ
Вторник, 30 мая 2023, 12:23
Российские СМИ сообщают о задержании в Москве украинки, которая якобы готовила вывоз украинских детей-сирот с оккупированных территорий.
Источник: российское прокремлевское агентство РИА Новости со ссылкой на источник
Детали: Как утверждают российские СМИ, женщина приехала по заданию фонда "Save Ukraine", который связан со Службой безопасности Украины.
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УП обратилась за комментарием к "Save Ukraine".