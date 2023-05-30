Зеленський: Путін хоче відродити Союз, а після України він "пожере" Білорусь

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін мріє відродити Радянський Союз, тому намагається зараз знищити українську ідентичність, а далі візьметься за Білорусь.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю корейському виданню Chosun

Пряма мова: "Відновлення Радянського Союзу. Це його (Путіна - ред.) життєва мета. Дипломатичним шляхом цього не домогтися, тому він випробував усі види шантажу, використання енергії як зброї тощо. Здебільшого безуспішно. Тоді він вирішив стати відвертим агресором. Він убив і катував тисячі мирних жителів, захопив атомну електростанцію і погрожував ядерною катастрофою...

Він (Путін - ред.) уникає навіть телефонної розмови зі мною вже майже два роки. Причина тільки одна. Йому нічого сказати. Правда з нами, і йому нічого сказати в обличчя правді.

Путін не хоче нічого іншого, окрім як захопити Україну силою, знищити українську ідентичність, знищити українство за допомогою війни. Наступна мета Путіна - Білорусь. Він металургійно пожирає Білорусь. Очевидно, що сьогоднішній Путін - це зовсім інша людина, ніж та, яку ми бачили раніше. Важко говорити з Путіним до того, як він виведе всі свої війська з території України".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна хоче вивчити досвід Кореї у відновленні країни з руїн війни та об'єднати його з власним досвідом.

За його словами, Україна та Південна Корея можуть співпрацювати у сфері безпеки та оборонної промисловості, у сфері високих технологій і кіберпростору, а також у післявоєнній реабілітації.

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Крім того Україна зацікавлена у співпраці в галузі "зеленої" енергетики та "зеленої" металургії.

Також перспективним є сектор літієвих батарей, з огляду на ресурси і великі запаси, якими володіє Україна, і технологічні можливості, якими володіє Корея.

Президент розповів, що наразі близько третини території України вкрито мінами, тому одна з найважливіших систем оборони - обладнання для розмінування.

Він додав, що обладнання для розмінування, надане Південною Кореєю, врятує життя і кінцівки незліченних фермерів і дітей.

Зеленський також прокоментував підтримку, яку надає або ж не надає Південна Корея.

Пряма мова: "Я визнаю, що існують обмеження, коли йдеться про допомогу зброєю. Однак я не думаю, що цей принцип слід застосовувати до оборонних систем (які Південна Корея поки що не підтримує) та обладнання для захисту енергосистем.

Системи протиповітряної оборони - це суто оборонне обладнання, а не зброя. Для відновлення України "щит у небі" просто необхідний. Я щиро сподіваюся, що Південна Корея підтримає нас у цій галузі. У нас також є система раннього попередження, яка попереджає про російські повітряні удари, і тут нам потрібна допомога Південної Кореї".

Деталі: Також Зеленський відреагував на розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї: "Зараз для України це нічого не означає. Росія не вперше виступає з ядерними погрозами, і це повторювалося стільки разів, що Україна вже не боїться російських погроз і дій щодо ядерної зброї".

Пряма мова: "Передача тактичної ядерної зброї Білорусі - це не більше ніж "політичний трюк" для залякування України та Європи. Неприпустимо використовувати ядерну зброю як погрозу, порушуючи при цьому територіальний суверенітет іншої країни.

Весь світ згоден із цим, але Росія не перестає розмахувати ядерною загрозою. Політичний шантаж – це майже єдиний інструмент, який у них залишився".

Деталі: Він додав, що Путін збрехав навіть лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що він "проти розміщення ядерної зброї за межами своєї території", а наступного тижня оголосив про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Президент України заявив, що Росія бреше, навіть тим країнам, які були якоюсь мірою близькі до неї: "Риторика Росії навколо ядерної зброї - це просто політика. Провальна політика, неправильна політика".

Зеленський також вважає, що Китай не підтримує безпосередньо позицію України щодо миру.

За його словами, Китай перебуває десь "зовні" і ходить "по натягнутому канату між Заходом і Росією".

Пряма мова: "Це правда, що Китай не підтримує безпосередньо позицію України. Що стосується власної мирної ініціативи Китаю, ми чітко заявили: "Ми цінуємо будь-які зусилля інших країн щодо досягнення миру, але наша власна формула миру, наша власна ініціатива є основоположною". Тому що ця війна почалася в Україні і триває тут. Якщо, і тільки якщо Китай зробить чітку і рішучу заяву про те, що "російські війська мають бути виведені з усіх територій України", тоді, я думаю, це може нам допомогти".

Деталі: Корейський журналіст також описав, як йому вдалося потрапити на інтерв'ю до президента України. За його словами, зустріч проводилася в одному з кабінетів Зеленського в Києві. Точне місце йому було невідоме.

У центрі міста журналіста зустріла охорона апарату президента Зеленського, відвела до чорного фургона із затемненими вікнами і провела через кілька оглядів.

Зеленський зустрів його у футболці з написом "UA30" - назва українського агентства кібербезпеки.

Президент України відповідав на запитання за запитанням, але на деякий час змовк, коли його запитали про дебати щодо підтримки України південнокорейським політичним істеблішментом: "Я думаю, що звичайні люди в Південній Кореї підтримують людей в Україні, які намагаються захистити себе, тому що це правильно. Україна має дуже чітку позицію щодо Південної Кореї. Ми на боці Південної Кореї. Ми не чіпляємося до Кореї, ми підтримуємо Корею, ми хочемо розвиватися разом із Кореєю. Ми просимо корейський народ зробити те саме, мати єдину позицію".

У підсумку він заявив, що "український народ дуже добре сприймає Корею". За його словами, корейці подолали багато труднощів і страждань, щоб створити сильну і мужню націю та високотехнологічну економіку.

Він звернувся до народу Південної Кореї і заявив, що як Корея в минулому, так Україна зараз веде "відчайдушну боротьбу за життя і свободу проти несправедливого вторгнення".