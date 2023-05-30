Зеленский: Путин хочет возродить Союз, а после Украины он "пожрет" Беларусь

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин мечтает возродить Советский Союз, поэтому пытается сейчас уничтожить украинскую идентичность, а дальше возьмется за Беларусь.

Источник: Зеленский в интервью корейскому изданию Chosun

Прямая речь: "Восстановление Советского Союза. Это его (Путина - ред.) жизненная цель. Дипломатическим путем этого не добиться, поэтому он испытал все виды шантажа, использование энергии как оружия и тому подобное. В основном безуспешно. Тогда он решил стать откровенным агрессором. Он убил и пытал тысячи мирных жителей, захватил атомную электростанцию и угрожал ядерной катастрофой...

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Он (Путин - ред.) избегает даже телефонного разговора со мной уже почти два года. Причина только одна. Ему нечего сказать. Правда с нами, и ему нечего сказать в лицо правде.

Путин не хочет ничего другого, кроме как захватить Украину силой, уничтожить украинскую идентичность, уничтожить украинство с помощью войны. Следующая цель Путина - Беларусь. Он металлургически пожирает Беларусь. Очевидно, что сегодняшний Путин - это совсем другой человек, чем тот, которого мы видели раньше. Трудно говорить с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины".

Детали: Зеленский отметил, что Украина хочет изучить опыт Кореи в восстановлении страны из руин войны и объединить его с собственным опытом.

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По его словам, Украина и Южная Корея могут сотрудничать в сфере безопасности и оборонной промышленности, в сфере высоких технологий и киберпространства, а также в послевоенной реабилитации.

Кроме того Украина заинтересована в сотрудничестве в области "зеленой" энергетики и "зеленой" металлургии.

Также перспективным является сектор литиевых батарей, учитывая ресурсы и большие запасы, которыми обладает Украина, и технологические возможности, которыми обладает Корея.

Президент рассказал, что сейчас около трети территории Украины покрыто минами, поэтому одна из важнейших систем обороны - оборудование для разминирования.

Он добавил, что оборудование для разминирования, предоставленное Южной Кореей, спасет жизни и конечности бесчисленных фермеров и детей.

Зеленский также прокомментировал поддержку, которую оказывает или не оказывает Южная Корея.

Прямая речь: "Я признаю, что существуют ограничения, когда речь идет о помощи оружием. Однако я не думаю, что этот принцип следует применять к оборонным системам (которые Южная Корея пока не поддерживает) и оборудованию для защиты энергосистем.

Системы противовоздушной обороны - это сугубо оборонительное оборудование, а не оружие. Для восстановления Украины "щит в небе" просто необходим. Я искренне надеюсь, что Южная Корея поддержит нас в этой области. У нас также есть система раннего предупреждения, которая предупреждает о российских воздушных ударах, и здесь нам нужна помощь Южной Кореи".

Детали: Также Зеленский отреагировал на размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия: "Сейчас для Украины это ничего не значит. Россия не впервые выступает с ядерными угрозами, и это повторялось столько раз, что Украина уже не боится российских угроз и действий в отношении ядерного оружия".

Прямая речь: "Передача тактического ядерного оружия Беларуси - это не более чем "политический трюк" для запугивания Украины и Европы. Недопустимо использовать ядерное оружие как угрозу, нарушая при этом территориальный суверенитет другой страны.

Весь мир согласен с этим, но Россия не перестает размахивать ядерной угрозой. Политический шантаж - это почти единственный инструмент, который у них остался".

Детали: Он добавил, что Путин солгал даже лидеру Китая Си Цзиньпину, что он "против размещения ядерного оружия за пределами своей территории", а на следующей неделе объявил о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Президент Украины заявил, что Россия врет, даже тем странам, которые были в какой-то степени близки к ней: "Риторика России вокруг ядерного оружия - это просто политика. Провальная политика, неправильная политика".

Зеленский также считает, что Китай не поддерживает непосредственно позицию Украины относительно мира.

По его словам, Китай находится где-то "снаружи" и ходит "по натянутому канату между Западом и Россией".

Прямая речь: "Это правда, что Китай не поддерживает непосредственно позицию Украины. Что касается собственной мирной инициативы Китая, мы четко заявили: "Мы ценим любые усилия других стран по достижению мира, но наша собственная формула мира, наша собственная инициатива является основополагающей". Потому что эта война началась в Украине и продолжается здесь. Если, и только если Китай сделает четкое и решительное заявление о том, что "российские войска должны быть выведены со всех территорий Украины", тогда, я думаю, это может нам помочь".

Детали: Корейский журналист также описал, как ему удалось попасть на интервью к президенту Украины. По его словам, встреча проводилась в одном из кабинетов Зеленского в Киеве. Точное место ему было неизвестно.

В центре города журналиста встретила охрана аппарата президента Зеленского, отвела к черному фургону с затемненными окнами и провела через несколько досмотров.

Зеленский встретил его в футболке с надписью "UA30" - название украинского агентства кибербезопасности.

Президент Украины отвечал на вопрос за вопросом, но на некоторое время замолчал, когда его спросили о дебатах по поддержке Украины южнокорейским политическим истеблишментом: "Я думаю, что обычные люди в Южной Корее поддерживают людей в Украине, которые пытаются защитить себя, потому что это правильно. Украина имеет очень четкую позицию в отношении Южной Кореи. Мы на стороне Южной Кореи. Мы не цепляемся к Корее, мы поддерживаем Корею, мы хотим развиваться вместе с Кореей. Мы просим корейский народ сделать то же самое, иметь единую позицию".

В итоге он заявил, что "украинский народ очень хорошо воспринимает Корею". По его словам, корейцы преодолели много трудностей и страданий, чтобы создать сильную и мужественную нацию и высокотехнологичную экономику.

Он обратился к народу Южной Кореи и заявил, что как Корея в прошлом, так Украина сейчас ведет "отчаянную борьбу за жизнь и свободу против несправедливого вторжения".