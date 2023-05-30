Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада зменшила граничний вік призовників в Україні

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 30 травня 2023, 14:18
Рада зменшила граничний вік призовників в Україні
ПРИЗОВ НА СТРОКОВУ СЛУЖБУ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. 

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко в Telegram, нардеп Ярослав Железняк у Telegramкартка законопроекту, Міноборони

Деталі: За відповідне рішення віддали 304 голоси.

Що цьому передувало:

  • Пропозиції щодо зменшення граничного віку розробило Міноборони на початку травня.
  • У міністерстві пояснили, що тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.
  • Крім того, необхідність їхнього щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.
  • 5 травня Кабінет міністрів схвалив зміни до законопроєкту "Про військовий обов'язок та військову службу", зменшивши граничний вік призовників на військовому обліку з 27-ми до 25-ти років.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: призоварміяВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
призов
Уряд схвалив зниження граничного призовного віку до 25 років
Міноборони пропонує ставити на військовий облік призовників лише до 25 років: серед причин мобілізація
ДБР взялося за начальника одеського військкомату, який за хабарі звільняв від призову
Останні новини
23:22
Росіяни почали посилювати кордон курсантами: їм дали стрілецьку зброю і гранатомети
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
Усі новини...
Реклама: