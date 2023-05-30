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Рада зменшила граничний вік призовників в Україні

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 30 травня 2023, 14:18
Рада зменшила граничний вік призовників в Україні
ПРИЗОВ НА СТРОКОВУ СЛУЖБУ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. 

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко в Telegram, нардеп Ярослав Железняк у Telegramкартка законопроекту, Міноборони

Деталі: За відповідне рішення віддали 304 голоси.

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Що цьому передувало:

  • Пропозиції щодо зменшення граничного віку розробило Міноборони на початку травня.
  • У міністерстві пояснили, що тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.
  • Крім того, необхідність їхнього щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.
  • 5 травня Кабінет міністрів схвалив зміни до законопроєкту "Про військовий обов'язок та військову службу", зменшивши граничний вік призовників на військовому обліку з 27-ми до 25-ти років.

Теми: призоварміяВерховна Рада
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