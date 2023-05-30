Рада уменьшила предельный возраст призывников в Украине
Вторник, 30 мая 2023, 14:18
Верховная Рада уменьшила предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.
Источник: нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, нардеп Ярослав Железняк в Telegram, карточка законопроекта, Минобороны
Детали: За соответствующее решение отдали 304 голоса.
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Что этому предшествовало:
- Предложения по уменьшению предельного возраста разработало Минобороны в начале мая.
- В министерстве объяснили, что длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество годных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву по мобилизации.
- Кроме того, необходимость их ежегодного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым затратам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВВК. Тогда как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.
- 5 мая Кабинет министров одобрил изменения в законопроект "О воинской обязанности и военной службе", уменьшив предельный возраст призывников на воинском учете с 27-ми до 25-ти лет.