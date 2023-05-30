Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Російські окупанти за добу не просунулись на жодному напрямку, де намагалися вести наступ. Українські бійці контролюють південно-західні околиці Бахмута.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Дослівно: "Схід - епіцентр бойових дій. Ворог не полишає мету захопити Донецьку та Луганську області. Інтенсивність наступальних дій ворога протягом доби дещо знижена. Натомість зберігається інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів.

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На трьох напрямках з шести протягом доби ворог не проводив наступальних дій. Йдеться про - Лиманський, Авдіївський, Шахтарський.

На Куп’янському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. На Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить".

Деталі: На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстріли та завдають авіаударів.

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Також на цьому напрямку, за словами Маляр, триває заміна та перегрупування ворожих військ.

Заступниця міністра повідомила, що українські сили контролюють південно-західні околиці Бахмута.

Водночас, за її словами, на півночі та півдні передмістя Бахмута вже декілька днів просування не здійснюється, оскільки рух українських військ призупинено для виконання інших військових задач.

При цьому командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у своєму ТГ зазначає, що Сили оборони продовжують просуватися вперед і знищувати ворога на Бахмутському напрямку.

Уривок з роботи штурмової групи, яка просувається позиціями окупантів, оприлюднила 3-тя окрема штурмова бригада.

Штурмовики зачищають окопи ворога під Бахмутом

відео: 3-я окрема штурмова бригада pic.twitter.com/Ftu0i12aXN — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 30, 2023

Маляр наголосила, що за добу ворог не просунувся на жодному з напрямків, на яких вів наступ.

Вона також повідомила, що на кордоні з Білоруссю - ситуація стабільна, на півдні країни - ворог в обороні, а в прикордонних районах з Росією - окупанти зберігають військову присутність. Здійснюють мінометні та арт- обстріли, завдають авіаудари.