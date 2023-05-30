Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Альона Мазуренко Вівторок, 30 травня 2023, 15:31
Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр
скриншот

Російські окупанти за добу не просунулись на жодному напрямку, де намагалися вести наступ. Українські бійці контролюють південно-західні околиці Бахмута.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Дослівно: "Схід  - епіцентр бойових дій. Ворог не полишає мету захопити Донецьку та Луганську області. Інтенсивність наступальних дій ворога протягом доби дещо знижена. Натомість зберігається інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів.

На трьох напрямках з шести протягом доби ворог не проводив наступальних дій. Йдеться про - Лиманський, Авдіївський, Шахтарський.

На Куп’янському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. На Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить".

Деталі: На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстріли та завдають авіаударів.

Також на цьому напрямку, за словами Маляр, триває заміна та перегрупування ворожих військ.

ВІДЕО ДНЯ

Заступниця міністра повідомила, що українські сили контролюють південно-західні околиці Бахмута.

Водночас, за її словами, на півночі та півдні передмістя Бахмута вже декілька днів просування не здійснюється, оскільки рух українських військ призупинено для виконання інших військових задач.

При цьому командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у своєму ТГ зазначає, що Сили оборони продовжують просуватися вперед і знищувати ворога на Бахмутському напрямку.

Уривок з роботи штурмової групи, яка просувається позиціями окупантів, оприлюднила 3-тя окрема штурмова бригада.

Маляр наголосила, що за добу ворог не просунувся на жодному з напрямків, на яких вів наступ.

Вона також повідомила, що на кордоні з Білоруссю - ситуація стабільна, на півдні країни - ворог в обороні, а в прикордонних районах з Росією - окупанти зберігають військову присутність. Здійснюють мінометні та арт- обстріли, завдають авіаудари.

Теми: війнаБахмут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
Вийшла на балкон дивитись на ППО − Кличко розповів про загиблу під час нічної атаки
Рада зменшила граничний вік призовників в Україні
Путін відреагував на атаку дронів: каже, що спрацьовано штатно
Російське МВС оголосило в розшук Залужного
Останні новини
23:22
Росіяни почали посилювати кордон курсантами: їм дали стрілецьку зброю і гранатомети
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
Усі новини...
Реклама: