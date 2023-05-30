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Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Алена МазуренкоВторник, 30 мая 2023, 15:31
Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр
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Российские оккупанты за сутки не продвинулись ни на одном направлении, где пытались вести наступление. Украинские бойцы контролируют юго-западные окраины Бахмута.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Восток - эпицентр боевых действий. Враг не оставляет цель захватить Донецкую и Луганскую области. Интенсивность наступательных действий врага в течение суток несколько снижена. Зато сохраняется интенсивность артобстрелов и авиационных ударов.

На трех направлениях из шести в течение суток враг не проводил наступательных действий. Речь идет о - Лиманском, Авдеевском, Шахтерском.

На Купянском направлении противник ведет безуспешные наступательные действия. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. На Бахмутском направлении противник наступательных действий пока не проводит".

Детали: На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстрелы и наносят авиаудары. Также на этом направлении, по словам Маляр, продолжается замена и перегруппировка вражеских войск.

Заместитель министра сообщила, что украинские силы контролируют юго-западные окраины Бахмута.

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В то же время, по ее словам, на севере и юге пригорода Бахмута уже несколько дней продвижение не осуществляется, поскольку движение украинских войск приостановлено для выполнения других военных задач.

При этом командующий Сухопутных войск Александр Сырский в своем ТГ отмечает, что Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага на Бахмутском направлении.

Отрывок из работы штурмовой группы, которая продвигается по позициям оккупантов, обнародовала 3-я отдельная штурмовая бригада.

Маляр отметила, что за сутки враг не продвинулся ни на одном из направлений, на которых вел наступление.

Она также сообщила, что на границе с Беларусью - ситуация стабильная, на юге страны - враг в обороне, а в приграничных районах с Россией - оккупанты сохраняют военное присутствие. Осуществляют минометные и арт-обстрелы, наносят авиаудары.

Темы: войнаБахмут
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