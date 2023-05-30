Окупанти викрали та кинули в підвал журналістку з Мелітополя

В окупованому Мелітополі загарбники викрали та тримали у підвалі журналістку Ірину Левченко та її чоловіка.

Джерело: Центр журналістської солідарності Запоріжжя у Facebook

Дослівно: "6 травня в окупованому російськими військами Мелітополі невідомо куди зникли журналістка Ірина Левченко та її чоловік Олександр. Лише через два тижні вдалося з’ясувати, що подружжя Левченків було без будь-яких пояснень затримане окупаційною владою".

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Деталі: Центр журналістської солідарності повідомляє, що Ірина Левченко працювала журналістом у відомих загальнонаціональних періодичних виданнях. І вона, і її чоловік – пенсіонери.

За інформацією ЦЖС, арештованих утримували в нелюдських умовах: майже без їжі, в холодному підвалі, на бетонній підлозі. Їх піддавали фізичним та моральним тортурам, висуваючи абсолютно безглузді і надумані звинувачення в тероризмі.

Джерело ЦЖС повідомляє, що Ірину згодом перевели в інше місце, однак куди саме – невідомо.

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Дослівно: "Журналістську громадськість глибоко обурює і хвилює грубе порушення прав людини стосовно нашої колеги Ірини Левченко та її чоловіка.

Ми рішуче вимагаємо від окупаційної влади Мелітополя припинити беззаконня, дотримуватись міжнародних норм на тимчасово захоплених українських територіях, повернути свободу журналістці-ветерану Ірині Левченко та її чоловікові Олександру Левченку.

Закликаємо всіх колег, громадські та професійні інституції, всіх громадян Україні, міжнародну спільноту об’єднатися у боротьбі за їх звільнення, за законні права кожної людини на свободу і незалежність".