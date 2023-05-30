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Оккупанты похитили и бросили в подвал журналистку из Мелитополя

Татьяна ЛозовенкоВторник, 30 мая 2023, 16:08
Оккупанты похитили и бросили в подвал журналистку из Мелитополя
Ирина Левченко, фото из ЦЖС

В оккупированном Мелитополе захватчики похитили и держали в подвале журналистку Ирину Левченко и ее мужа.

Источник: Центр журналистской солидарности Запорожья в Facebook 

Дословно: "6 мая в оккупированном российскими войсками Мелитополе неизвестно куда исчезли журналистка Ирина Левченко и ее муж Александр. Только через две недели удалось выяснить, что супруги Левченко были без каких-либо объяснений задержаны оккупационными властями". 

Детали: Центр журналистской солидарности сообщает, что Ирина Левченко работала журналистом в известных общенациональных периодических изданиях. И она, и ее муж - пенсионеры.

По информации ЦЖС, арестованных удерживали в нечеловеческих условиях: почти без еды, в холодном подвале, на бетонном полу. Их подвергали физическим и моральным пыткам, выдвигая абсолютно нелепые и надуманные обвинения в терроризме.

Источник ЦЖС сообщает, что Ирину впоследствии перевели в другое место, однако куда именно – неизвестно. 

Дословно: "Журналистскую общественность глубоко возмущает и волнует грубое нарушение прав человека в отношении нашей коллеги Ирины Левченко и ее мужа.

ВИДЕО ДНЯ

Мы решительно требуем от оккупационных властей Мелитополя прекратить беззаконие, соблюдать международные нормы на временно захваченных украинских территориях, вернуть свободу журналистке-ветерану Ирине Левченко и ее мужу Александру Левченко.

Призываем всех коллег, общественные и профессиональные институты, всех граждан Украины, международное сообщество объединиться в борьбе за их освобождение, за законные права каждого человека на свободу и независимость".

Темы: МелитопольСМИоккупацияправа человека
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