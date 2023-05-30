Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Олена РощінаВівторок, 30 травня 2023, 17:00
Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого
Євген Лященко, фото з Facebook Укрзалізниці

Голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Лященко заявив, що дав Національному антикорупційному бюро роз'яснення щодо можливих зловживань у закупівлях для УЗ, хоча йдеться про період до його приходу на посаду.

Джерело: голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко, якого цитує сайт Української залізниці

Деталі: "Укрзалізниця" підтвердила, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки, які пов'язані із закупівлями для потреб її галузі. 

Реклама:

Правоохоронцям надано доступ до домашніх та робочих приміщень працівників товариства, які передбачені ухвалою суду в рамках розслідування щодо діяльності філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", зазначили в компанії.

Пряма мова Лященка: "Вкотре наголошую, що серед моїх першочергових завдань на позиції керівника Укрзалізниці – подолання корупційних схем. 

Сьогодні особисто надав усі роз'яснення НАБУ щодо можливих зловживань у закупівлях. Хоча перевірки закупівель проводяться за той період, коли вони не входили до зони моєї відповідальності.

ВІДЕО ДНЯ

Ми відкриті до будь-яких перевірок, готові сприяти слідчим діям та підтримувати прозоре і неупереджене розслідування всіх можливих зловживань у компанії".

Деталі: Євгена Лященка призначили головою правління "Укрзалізниці" замість Олександра Камишіна з 23 березня 2023 року. 

Минулого тижня НАБУ та САП затримали одного з заступників керівника закупівельного підрозділу "Укрзалізниці" та провели обшуки в компанії. Він підозрюється в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в укладенні договорів з "потрібними постачальниками" для потреб залізниці. 

За свої "послуги" він наприкінці квітня – на початку травня отримав від постачальників новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн. 

23 травня САП повідомляла, що керівника одного з підрозділів "Укрзалізниці" і двох його спільників затримано, автівку вилучено за місцем проживання чиновника "Укрзалізниці", а всім трьом повідомлено про підозри за ч.4 ст.368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою), ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч.1 та ч.2 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ.

 

"Укрзалізниця" зазначає, що інформацію про можливі зловживання з боку зазначеного посадовця до правоохоронців, у тому числі і НАБУ, вона передала ще у квітні 2023 року.

УЗ запевняє, що тісно співпрацює з НАБУ, СБУ, Національною поліцією, прокуратурою та САП – і вже "прийнято низку кадрових та адміністративних рішень, про які буде повідомлено згодом".

Крім того, "Укрзалізниця" активно проводить низку власних службових розслідувань. Так, до правоохоронних органів у 2023 році передано близько 20 справ, додають в УЗ.

Також "Укрзалізниця" подякувала журналістам-розслідувачам, які допомагають виявляти можливі корупційні схеми, та запевнила їх у відкритості до діалогу.

Теми: УкрзалізницяхабарАнтикорупційна прокуратураНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ призначила керівників для польської "дочки" та представництва за кордоном
УЗ призначила додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова
Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали остаточно
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: