Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Елена РощинаВторник, 30 мая 2023, 17:00
Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого
Евгений Лященко, фото из Facebook Укрзализныци

Глава правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил, что дал Национальному антикоррупционному бюро разъяснения относительно возможных злоупотреблений в закупках для УЗ, хотя речь идет о периоде до его прихода на должность.

Источник: глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко, которого цитирует сайт Украинской железной дороги

Детали: "Укрзализныця" подтвердила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски, связанные с закупками для нужд ее отрасли. 

Реклама:

Правоохранителям предоставлен доступ к домашним и рабочим помещениям работников общества, которые предусмотрены постановлением суда в рамках расследования деятельности филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", отметили в компании.

Прямая речь Лященко: "Еще раз подчеркиваю, что среди моих первоочередных задач на позиции руководителя Укрзализныци – преодоление коррупционных схем. 

Сегодня лично предоставил все разъяснения НАБУ о возможных злоупотреблениях в закупках. Хотя проверки закупок проводятся за тот период, когда они не входили в зону моей ответственности.

ВИДЕО ДНЯ

Мы открыты к любым проверкам, готовы способствовать следственным действиям и поддерживать прозрачное и беспристрастное расследование всех возможных злоупотреблений в компании".

Детали: Евгения Лященко назначили главой правления "Укрзализныци" вместо Александра Камышина с 23 марта 2023 года. 

На прошлой неделе НАБУ и САП задержали одного из заместителей руководителя закупочного подразделения Укрзализныци и провели обыски в компании. Он подозревается в получении неправомерной выгоды за содействие в заключении договоров с "нужными поставщиками" для нужд железной дороги. 

За свои "услуги" он в конце апреля – начале мая получил от поставщиков новый автомобиль Toyota Camry, приобретенный в автосалоне за 1,55 млн грн. 

23 мая САП сообщала, что руководитель одного из подразделений "Укрзализныци" и двое его сообщников задержаны, автомобиль изъят по месту жительства чиновника "Укрзализныци", а всем троим сообщено о подозрениях по ч.4 ст.368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом), ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч.1 и ч.2 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УКУ.

 

"Укрзализныця" отмечает, что информацию о возможных злоупотреблениях со стороны указанного чиновника в правоохранительные органы, в том числе и НАБУ, она передала еще в апреле 2023 года.

УЗ уверяет, что тесно сотрудничает с НАБУ, СБУ, Национальной полицией, прокуратурой и САП – и уже "принят ряд кадровых и административных решений, о которых будет сообщено позже".

Кроме того, "Укрзализныця" активно проводит ряд собственных служебных расследований. Так, в правоохранительные органы в 2023 году передано около 20 дел, добавляют в УЗ.

Также "Укрзализныця" поблагодарила журналистов-расследователей, которые помогают выявлять возможные коррупционные схемы, и заверила их в открытости к диалогу.

Темы: УкрзализныцявзяткаАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Все новости...
Укрзализныця
УЗ назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов
Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали окончательно
Пассажиры "УЗ" возмущены русским языком на международных билетах. Омбудсмен отреагировал
Последние новости
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
Все новости...
Реклама: