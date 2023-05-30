Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Глава правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил, что дал Национальному антикоррупционному бюро разъяснения относительно возможных злоупотреблений в закупках для УЗ, хотя речь идет о периоде до его прихода на должность.

Источник: глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко, которого цитирует сайт Украинской железной дороги

Детали: "Укрзализныця" подтвердила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски, связанные с закупками для нужд ее отрасли.

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Правоохранителям предоставлен доступ к домашним и рабочим помещениям работников общества, которые предусмотрены постановлением суда в рамках расследования деятельности филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", отметили в компании.

Прямая речь Лященко: "Еще раз подчеркиваю, что среди моих первоочередных задач на позиции руководителя Укрзализныци – преодоление коррупционных схем.

Сегодня лично предоставил все разъяснения НАБУ о возможных злоупотреблениях в закупках. Хотя проверки закупок проводятся за тот период, когда они не входили в зону моей ответственности.

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Мы открыты к любым проверкам, готовы способствовать следственным действиям и поддерживать прозрачное и беспристрастное расследование всех возможных злоупотреблений в компании".

Детали: Евгения Лященко назначили главой правления "Укрзализныци" вместо Александра Камышина с 23 марта 2023 года.

На прошлой неделе НАБУ и САП задержали одного из заместителей руководителя закупочного подразделения Укрзализныци и провели обыски в компании. Он подозревается в получении неправомерной выгоды за содействие в заключении договоров с "нужными поставщиками" для нужд железной дороги.

За свои "услуги" он в конце апреля – начале мая получил от поставщиков новый автомобиль Toyota Camry, приобретенный в автосалоне за 1,55 млн грн.

23 мая САП сообщала, что руководитель одного из подразделений "Укрзализныци" и двое его сообщников задержаны, автомобиль изъят по месту жительства чиновника "Укрзализныци", а всем троим сообщено о подозрениях по ч.4 ст.368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом), ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч.1 и ч.2 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УКУ.

"Укрзализныця" отмечает, что информацию о возможных злоупотреблениях со стороны указанного чиновника в правоохранительные органы, в том числе и НАБУ, она передала еще в апреле 2023 года.

УЗ уверяет, что тесно сотрудничает с НАБУ, СБУ, Национальной полицией, прокуратурой и САП – и уже "принят ряд кадровых и административных решений, о которых будет сообщено позже".

Кроме того, "Укрзализныця" активно проводит ряд собственных служебных расследований. Так, в правоохранительные органы в 2023 году передано около 20 дел, добавляют в УЗ.

Также "Укрзализныця" поблагодарила журналистов-расследователей, которые помогают выявлять возможные коррупционные схемы, и заверила их в открытости к диалогу.