Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Кабінет міністрів погодив кандидатуру очільника Київської міської прокуратури Олега Кіпера на посаду голови Одеської ОВА.

Джерело: представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram

Пряма мова: "Погоджено призначення Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації".

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Деталі: Рішення ухвалено на засіданні 30 травня.

До призначення на посаду голови Київської міської прокуратури Кіпер був позаштатним радником голови ОПУ Андрія Єрмака.

Довідка прокуратури: Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році.

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Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління – начальника відділу Генпрокуратури.

9 червня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора м. Києва.

Від УП: Олега Кіпера було люстровано, але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, вважаючи, що люстрація його була безпідставною, а причетність до узурпації влади Віктором Януковичем – не встановлена.

ЗМІ повідомляли про спільний бізнес дружин Олега Кіпера та Сергія Кізя, колишнього заступника генпрокурора Юрія Луценка. Журналісти "Схем: корупції в деталях" повідомляли, що Кізь їздить на машині Кіпера (BMW X5 2010 року).