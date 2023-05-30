Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 17:06
Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры
ОЛЕГ КИПЕР. ФОТО KYIV.GP.GOV.UA

Кабинет министров согласовал кандидатуру главы Киевской городской прокуратуры Олега Кипера на должность главы Одесской ОВА.

Источник: представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram

Прямая речь: "Согласовано назначение Кипера Олега Александровича председателем Одесской областной государственной администрации".

Детали: Решение принято на заседании 30 мая.

До назначения на должность главы Киевской городской прокуратуры Кипер был внештатным советником главы ОПУ Андрея Ермака.

Справка прокуратуры: Олег Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году.

Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления – начальника отдела Генпрокуратуры.

ВИДЕО ДНЯ

9 июня 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность заместителя прокурора Киева.

От УП: Олег Кипер был люстрирован, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация его была безосновательной, а причастность к узурпации власти Виктором Януковичем – не установлена.

СМИ сообщали о совместном бизнесе жен Олега Кипера и Сергея Кизя, бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко. Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что Кизь ездит на машине Кипера (BMW X5 2010 года).

Темы: Одесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВозле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

фотоНардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Видео, картаБелгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Все новости...
Одесская область
Над Николаевской и Одесской областями уничтожено 4 вражеских "Шахеда" – командование
Над Николаевской и Одесской областями сбиты 4 вражеских "Шахеды" – ОК "Юг"
В Румынию на надувной подушке и с картой "от руки": на границе поймали мужчину
Последние новости
23:31
фото, видеоВ ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
23:08
Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины
22:53
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
22:50
карта (обновлено)В нескольких областях Украины объявили тревогу
22:44
Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ
22:34
Спокойно косит траву во время обстрелов. Как живут херсонцы после деоккупации
22:29
ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post
22:28
Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом
22:20
В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины
Все новости...
Реклама: