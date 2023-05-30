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У РФ заявили, що видали 1,5 млн паспортів на окупованих територіях України 

Вівторок, 30 травня 2023, 17:59
У РФ заявили, що видали 1,5 млн паспортів на окупованих територіях України 
Михайло Мішустін, скриншот

Влада Росії заявила про видачу майже 1,5 мільйона паспортів Російської Федерації на окупованих територіях України за останні 8 місяців. 

Джерело: ТАСС, Крым.Реалии

Деталі: Глава уряду РФ Михайло Мішустін заявив, що майже 1,5 мільйона осіб із так званих "нових регіонів" отримали з жовтня 2022 року російські паспорти.

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За твердженням російської влади, стільки документів видали в окупованих Росією частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України після анексії. 

Мішустін на "стратегічній сесії, присвяченій розвитку нових територій", заявив, нібито робота з відновлення населених пунктів на захоплених територіях "рухається непоганим темпом".

Він пообіцяв підтримку різним секторам економіки на окупованих територіях, звернувши особливу увагу на хороші перспективи в сільському господарстві.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Українська влада не визнає окуповані території російськими і паспортів РФ на них, а влада Росії чинить усілякий тиск на жителів окупованих регіонів для примусової паспортизації.

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