У РФ заявили, що видали 1,5 млн паспортів на окупованих територіях України 

Влада Росії заявила про видачу майже 1,5 мільйона паспортів Російської Федерації на окупованих територіях України за останні 8 місяців.

Джерело: ТАСС, Крым.Реалии

Деталі: Глава уряду РФ Михайло Мішустін заявив, що майже 1,5 мільйона осіб із так званих "нових регіонів" отримали з жовтня 2022 року російські паспорти.

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За твердженням російської влади, стільки документів видали в окупованих Росією частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України після анексії.

Мішустін на "стратегічній сесії, присвяченій розвитку нових територій", заявив, нібито робота з відновлення населених пунктів на захоплених територіях "рухається непоганим темпом".

Він пообіцяв підтримку різним секторам економіки на окупованих територіях, звернувши особливу увагу на хороші перспективи в сільському господарстві.

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Нагадаємо: Українська влада не визнає окуповані території російськими і паспортів РФ на них, а влада Росії чинить усілякий тиск на жителів окупованих регіонів для примусової паспортизації.