В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины

Власти России заявили о выдаче почти 1,5 миллиона паспортов Российской Федерации на оккупированных территориях Украины за последние 8 месяцев.

Источник: ТАСС, Крым.Реалии

Детали: Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что почти 1,5 миллиона человек из так называемых "новых регионов" получили с октября 2022 года российские паспорта.

По утверждению российских властей, столько документов выдали в оккупированных Россией частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины после аннексии.

Мишустин на "стратегической сессии, посвященной развитию новых территорий", заявил, якобы работа по восстановлению населенных пунктов на захваченных территориях "движется неплохим темпом".

Он пообещал поддержку различным секторам экономики на оккупированных территориях, обратив особое внимание на хорошие перспективы в сельском хозяйстве.

Напомним: Украинская власть не признает оккупированные территории российскими и паспортов РФ на них, а власти России оказывают всяческое давление на жителей оккупированных регионов для принудительной паспортизации.