Російські диверсанти намагались прорватись через кордон на Харківщині – Генштаб

Російська диверсійно-розвідувальна група безуспішно намагалася проникнути через державний кордон України на Харківщині у вівторок.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу за 30 травня

Дослівно: "Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області".

Деталі: У Генштабі нагадують, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.