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Російські диверсанти намагались прорватись через кордон на Харківщині – Генштаб

Валентина РоманенкоВівторок, 30 травня 2023, 19:42
Російські диверсанти намагались прорватись через кордон на Харківщині – Генштаб
скриншот з мапи Deep State

Російська диверсійно-розвідувальна група безуспішно намагалася проникнути через державний кордон України на Харківщині у вівторок.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу за 30 травня

Дослівно: "Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області".

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Деталі: У Генштабі нагадують, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Теми: ГенштабдиверсантиХарківська область
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