Російські диверсанти намагались прорватись через кордон на Харківщині – Генштаб
Вівторок, 30 травня 2023, 19:42
Російська диверсійно-розвідувальна група безуспішно намагалася проникнути через державний кордон України на Харківщині у вівторок.
Джерело: вечірнє зведення Генштабу за 30 травня
Дослівно: "Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області".
Деталі: У Генштабі нагадують, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.
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