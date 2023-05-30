Российские диверсанты пытались прорваться через границу на Харьковщине – Генштаб
Вторник, 30 мая 2023, 19:42
Российская диверсионно-разведывательная группа безуспешно пыталась проникнуть через государственную границу Украины на Харьковщине во вторник.
Источник: вечерняя сводка Генштаба за 30 мая
Дословно: "За эти сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области".
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Детали: В Генштабе напоминают, что на Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.