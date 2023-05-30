Российские диверсанты пытались прорваться через границу на Харьковщине – Генштаб

Российская диверсионно-разведывательная группа безуспешно пыталась проникнуть через государственную границу Украины на Харьковщине во вторник.

Источник: вечерняя сводка Генштаба за 30 мая

Дословно: "За эти сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области".

Реклама:

Детали: В Генштабе напоминают, что на Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.