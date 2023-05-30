"ПВК Вагнер" вербує новобранців у Twitter і Facebook – Politico

Російське воєнізоване угруповання найманців "ПВК Вагнер" використовує Twitter і Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників і навіть психологів для участі в бойових діях, в тому числі в Україні.

Джерело: дослідження видання Politico

Деталі: За даними британської групи Logically, що досліджує дезінформацію, оголошення про вакансії в компанії Wagner, найманці якої діють у кількох країнах, за останні 10 місяців набрали майже 120 тисяч переглядів у двох соцмережах.

Дописи публікуються десятками мов, зокрема французькою, в'єтнамською та іспанською. Вони також містять контактні номери телефонів, акаунти в Telegram і пропозиції зарплат, які дорівнюють близько 2 800 євро на місяць, а також різні пільги, включаючи медичне обслуговування.

За словами керівника Logically Кайла Волтера, деякі з цих постів є "справжніми пропагандистськими фільмами" в поєднанні з номерами телефонів.

В одному з дописів французькою мовою повідомляється, що найманці отримують оплачувані вихідні, медобслуговування, високу платню і можливість працювати по всьому світу.

У компанії Meta, яка є власником популярної соцмережі Facebook, запевняють, що знають про небезпечність групи "Вагнер" і "вона не може бути присутньою" на їхніх платформах. Там додали, що компанія видаляє цей контент, якщо його помічає.