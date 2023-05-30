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"ЧВК Вагнер" вербует новобранцев в Twitter и Facebook – Politico

Евгений КизиловВторник, 30 мая 2023, 21:32
ЧВК Вагнер вербует новобранцев в Twitter и Facebook – Politico

Российская военизированная группировка наемников "ЧВК Вагнер" использует Twitter и Facebook для вербовки медиков, операторов беспилотников и даже психологов для участия в боевых действиях, в том числе в Украине.

Источник: исследование издания Politico

Детали: По данным британской группы Logically, исследующей дезинформацию, объявления о вакансиях в компании Wagner, наемники которой действуют в нескольких странах, за последние 10 месяцев набрали почти 120 тысяч просмотров в двух соцсетях.

Реклама публикуется на десятках языков, в частности на французском, вьетнамском и испанском. Она также содержит контактные номера телефонов, аккаунты в Telegram и предложения зарплат, которые равны около 2 800 евро в месяц, а также различные льготы, включая медицинское обслуживание.

 

По словам руководителя Logically Кайла Волтера, некоторые из этих постов являются "настоящими пропагандистскими фильмами" в сочетании с номерами телефонов.

В одном из постов на французском языке сообщается, что наемники получают оплачиваемые выходные, медобслуживание, высокую плату и возможность работать по всему миру.

В компании Meta, которая является владельцем популярной соцсети Facebook, уверяют, что знают об опасности группы "Вагнер" и "она не может присутствовать" на их платформах. Там добавили, что компания удаляет этот контент, если его замечает.

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Темы: ВагнерсоцсетиПригожин
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