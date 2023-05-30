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Футбол: у Лондоні проведуть матч зірок, щоб зібрати гроші для України

Євген КізіловВівторок, 30 травня 2023, 21:56
Футбол: у Лондоні проведуть матч зірок, щоб зібрати гроші для України

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зіграють у Лондоні благодійний матч Game4Ukraine на підтримку України. На полі зберуться як сучасні відомі гравці, так і легенди футболу.

Джерело: реліз благодійної платформи UNITED24, наданий УП

Деталі: Подію анонсували під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Повідомляється, що гра відбудеться 5 серпня на домашньому стадіоні "Челсі" — Стемфорд Бридж.

Дві зірки українського футболу вдягнуть капітанські пов’язки.

Мета матчу — зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, зруйнованого російськими військами у березні 2022 року.

Деталі щодо матчу і квитків тут.

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Теми: футболУкраїнаВелика Британія
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