Футбол: у Лондоні проведуть матч зірок, щоб зібрати гроші для України
Вівторок, 30 травня 2023, 21:56
Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зіграють у Лондоні благодійний матч Game4Ukraine на підтримку України. На полі зберуться як сучасні відомі гравці, так і легенди футболу.
Джерело: реліз благодійної платформи UNITED24, наданий УП
Деталі: Подію анонсували під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Повідомляється, що гра відбудеться 5 серпня на домашньому стадіоні "Челсі" — Стемфорд Бридж.
Дві зірки українського футболу вдягнуть капітанські пов’язки.
Мета матчу — зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, зруйнованого російськими військами у березні 2022 року.
Деталі щодо матчу і квитків тут.
ВІДЕО ДНЯ