Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Футбол: у Лондоні проведуть матч зірок, щоб зібрати гроші для України

Євген КізіловВівторок, 30 травня 2023, 21:56
Футбол: у Лондоні проведуть матч зірок, щоб зібрати гроші для України

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зіграють у Лондоні благодійний матч Game4Ukraine на підтримку України. На полі зберуться як сучасні відомі гравці, так і легенди футболу.

Джерело: реліз благодійної платформи UNITED24, наданий УП

Деталі: Подію анонсували під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Реклама:

Повідомляється, що гра відбудеться 5 серпня на домашньому стадіоні "Челсі" — Стемфорд Бридж.

Дві зірки українського футболу вдягнуть капітанські пов’язки.

Мета матчу — зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, зруйнованого російськими військами у березні 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Деталі щодо матчу і квитків тут.

Теми: футболУкраїнаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
футбол
Київське "Динамо" та "Зоря" програли свої єврокубкові матчі
Фанат у футболці на підтримку України вибіг на поле у фіналі жіночого ЧС з футболу
Київське "Динамо" вийшло у плей-оф раунд кваліфікації Ліги конференцій
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: