Футбол: у Лондоні проведуть матч зірок, щоб зібрати гроші для України

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зіграють у Лондоні благодійний матч Game4Ukraine на підтримку України. На полі зберуться як сучасні відомі гравці, так і легенди футболу.

Джерело: реліз благодійної платформи UNITED24, наданий УП

Деталі: Подію анонсували під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Повідомляється, що гра відбудеться 5 серпня на домашньому стадіоні "Челсі" — Стемфорд Бридж.

Дві зірки українського футболу вдягнуть капітанські пов’язки.

Мета матчу — зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, зруйнованого російськими військами у березні 2022 року.

Деталі щодо матчу і квитків тут.