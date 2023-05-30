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Футбол: в Лондоне проведут матч звезд, чтобы собрать деньги для Украины

Евгений КизиловВторник, 30 мая 2023, 21:56
Футбол: в Лондоне проведут матч звезд, чтобы собрать деньги для Украины

Андрей Шевченко и Александр Зинченко сыграют в Лондоне благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины. На поле соберутся как современные известные игроки, так и легенды футбола.

Источник: релиз благотворительной платформы UNITED24, предоставленный УП

Детали: Событие анонсировали во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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Сообщается, что игра состоится 5 августа на домашнем стадионе "Челси" - Стэмфорд Бридж.

Две звезды украинского футбола наденут капитанские повязки.

Цель матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного российскими войсками в марте 2022 года.

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Детали касательно матча и билетов здесь.

Темы: футболУкраинаВеликобритания
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