Футбол: в Лондоне проведут матч звезд, чтобы собрать деньги для Украины
Вторник, 30 мая 2023, 21:56
Андрей Шевченко и Александр Зинченко сыграют в Лондоне благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины. На поле соберутся как современные известные игроки, так и легенды футбола.
Источник: релиз благотворительной платформы UNITED24, предоставленный УП
Детали: Событие анонсировали во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Сообщается, что игра состоится 5 августа на домашнем стадионе "Челси" - Стэмфорд Бридж.
Две звезды украинского футбола наденут капитанские повязки.
Цель матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного российскими войсками в марте 2022 года.
Детали касательно матча и билетов здесь.
ВИДЕО ДНЯ