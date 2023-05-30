Зеленський запросив британську оборонку виробляти зброю в Україні

Президент Володимир Зеленський провів переговори з представниками потужної британської оборонної компанії BAE Systems.

Джерело: Зеленський у відеозверненні до українців

Пряма мова: "Це (BAE Systems - УП) справді масштабний виробник зброї – тієї зброї, яка нам необхідна зараз та яка буде необхідна нам і надалі для гарантування безпеки нашої держави та всього регіону.

Працюємо над створенням в Україні відповідної бази для виробництва й ремонту. Йдеться про широкий спектр зброї: від танків до артилерії".

Деталі: Таким чином президент збирається забезпечити Україні і всій Європі "новий фундамент міцності".

Також у своєму телеграм-каналі Зеленський повідомив, що, зокрема, під час зустрічі з представниками BAE Systems обговорили локалізацію виробництва в Україні. Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії.

Пряма мова Зеленського: "Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз".