Зеленский пригласил британскую оборонку производить оружие в Украине

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с представителями мощной британской оборонной компании BAE Systems.

Источник: Зеленский в видеообращении к украинцам

Прямая речь: "Это (BAE Systems - УП) действительно масштабный производитель оружия - того оружия, которое нам необходимо сейчас и которое будет необходимо нам и в дальнейшем для обеспечения безопасности нашего государства и всего региона.

Работаем над созданием в Украине соответствующей базы для производства и ремонта. Речь идет о широком спектре оружия: от танков до артиллерии".

Детали: Таким образом президент собирается обеспечить Украине и всей Европе "новый фундамент прочности".

Также в своем телеграм-канале Зеленский сообщил, что, в частности, во время встречи с представителями BAE Systems обсудили локализацию производства в Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а впоследствии - и мощностей по ремонту и производству продукции компании.

Прямая речь Зеленского: "Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем те, что есть сейчас".