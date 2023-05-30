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У Міноборони пояснили, навіщо РФ "розшукує" Залужного і Сирського

Євген КізіловВівторок, 30 травня 2023, 23:48
У Міноборони пояснили, навіщо РФ розшукує Залужного і Сирського
ганна маляр, фото з її соцмереж

Росія оголосила в "розшук" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Сирського, тому що це один з прийомів інформаційної війни.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Деталі: За її словами, в 2014-2015 вони теж відкривали кримінальні провадження проти наших командувачів і комбригів. Звинувачували у нібито вчиненні злочинів під час ведення бойових дій.

Цей прийом, на думку Маляр, покликаний вирішити дві задачі:

  • нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії  та  формально урівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними;
  • здійснити психологічний тиск та деморалізувати наших військових.

Пряма мова: "Втім, "місія нездійсненна".

Росія цією війною створила собі настільки токсичну репутацію та настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймаються як обтяжуюча обставина.

По другому пункту все і без пояснень зрозуміло.

ВІДЕО ДНЯ

Психологічно тиснути на командувачів, які воюють з ворогом, що значно переважає по кількості бійців та озброєння – безперспективно".

Нагадаємо: МВС Росії оголосило в розшук головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Теми: ЗалужнийРосіярозшук
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