В Минобороны объяснили, зачем РФ "разыскивает" Залужного и Сырского

анна маляр, фото из ее соцсетей

Россия объявила в "розыск" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Сырского, потому что это один из приемов информационной войны.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Детали: По ее словам, в 2014-2015 они тоже открывали уголовные производства против наших командующих и комбригов. Обвиняли в якобы совершении преступлений при ведении боевых действий.

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Этот прием, по мнению Маляр, призван решить две задачи:

нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии и формально уравнять их преступные действия с нашими оборонительными;

осуществить психологическое давление и деморализовать наших военных.

Прямая речь: "Впрочем, "миссия невыполнима".

Россия этой войной создала себе настолько токсичную репутацию и настолько потеряла доверие, что любые обвинения с их стороны в адрес наших военных воспринимаются как отягчающее обстоятельство.

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По второму пункту все и без объяснений понятно.

Психологически давить на командующих, которые воюют с врагом, значительно превосходящим по количеству бойцов и вооружения, - бесперспективно".

Напомним: МВД России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского.