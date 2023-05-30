В Минобороны объяснили, зачем РФ "разыскивает" Залужного и Сырского
Россия объявила в "розыск" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Сырского, потому что это один из приемов информационной войны.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram
Детали: По ее словам, в 2014-2015 они тоже открывали уголовные производства против наших командующих и комбригов. Обвиняли в якобы совершении преступлений при ведении боевых действий.
Этот прием, по мнению Маляр, призван решить две задачи:
- нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии и формально уравнять их преступные действия с нашими оборонительными;
- осуществить психологическое давление и деморализовать наших военных.
Прямая речь: "Впрочем, "миссия невыполнима".
Россия этой войной создала себе настолько токсичную репутацию и настолько потеряла доверие, что любые обвинения с их стороны в адрес наших военных воспринимаются как отягчающее обстоятельство.
По второму пункту все и без объяснений понятно.
Психологически давить на командующих, которые воюют с врагом, значительно превосходящим по количеству бойцов и вооружения, - бесперспективно".
Напомним: МВД России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского.