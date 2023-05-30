Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російське МВС оголосило в розшук Залужного і Сирського

Валентина РоманенкоВівторок, 30 травня 2023, 16:22
Російське МВС оголосило в розшук Залужного і Сирського
Валерій Залужний. фото, надане УП

МВС Росії оголосило в розшук головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Джерело: пропагандистське видання РФ РИА "Новости", яке посилається на відомчу базу

Деталі: "Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", - ідеться в картці Залужного.

Реклама:

За якою статтею розшукують головнокомандувача ЗСУ, не вказано.

 

Оновлено: Пізніше в російських облікових даних з'явилась і картка розшуку командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

 

Нагадаємо: В останні тижні російська пропаганда неодноразово розганяла фейки про "тяжке поранення" та "зникнення" Залужного. 

ВІДЕО ДНЯ

В ЗСУ опублікували відео із головнокомандувачем, щоб розвіяти брехню роспропаганди.

Теми: ЗалужнийРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Залужний
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
На "Слава Україні" весь світ відповідає: "Героям слава": Зеленський і Залужний привітали з Днем Незалежності
Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: