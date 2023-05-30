Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російське МВС оголосило в розшук Залужного і Сирського

Валентина РоманенкоВівторок, 30 травня 2023, 16:22
Російське МВС оголосило в розшук Залужного і Сирського
Валерій Залужний. фото, надане УП

МВС Росії оголосило в розшук головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Джерело: пропагандистське видання РФ РИА "Новости", яке посилається на відомчу базу

Деталі: "Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", - ідеться в картці Залужного.

За якою статтею розшукують головнокомандувача ЗСУ, не вказано.

 

Оновлено: Пізніше в російських облікових даних з'явилась і картка розшуку командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

 

Нагадаємо: В останні тижні російська пропаганда неодноразово розганяла фейки про "тяжке поранення" та "зникнення" Залужного. 

В ЗСУ опублікували відео із головнокомандувачем, щоб розвіяти брехню роспропаганди.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗалужнийРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
Залужний
Зеленський провів Ставку: ухвалені рішення щодо термінів руху військ
Залужний: Росія атакувала Київщину 11 балістичними й крилатими ракетами, їх збили
Залужний: Прийшов час повертати своє
Останні новини
23:22
Росіяни почали посилювати кордон курсантами: їм дали стрілецьку зброю і гранатомети
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
Усі новини...
Реклама: