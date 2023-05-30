Російське МВС оголосило в розшук Залужного і Сирського
Вівторок, 30 травня 2023, 16:22
МВС Росії оголосило в розшук головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Джерело: пропагандистське видання РФ РИА "Новости", яке посилається на відомчу базу
Деталі: "Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", - ідеться в картці Залужного.
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За якою статтею розшукують головнокомандувача ЗСУ, не вказано.
Оновлено: Пізніше в російських облікових даних з'явилась і картка розшуку командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Нагадаємо: В останні тижні російська пропаганда неодноразово розганяла фейки про "тяжке поранення" та "зникнення" Залужного.
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В ЗСУ опублікували відео із головнокомандувачем, щоб розвіяти брехню роспропаганди.