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Обстріли Сумщини: за добу – 55 "прильотів", є руйнування

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 00:55
Обстріли Сумщини: за добу – 55 прильотів, є руйнування
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 30 травня російські окупанти здійснили 9 обстрілів Сумської області, зафіксовано 55 вибухів, пошкоджено 3 приватних будинки і 3 багатоповерхівки.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Середино-Будській громаді ворогом здійснено артилерійський обстріл (15 вибухів). Унаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватних житлових будинки та лінію електропередач.

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 4 міни.

По Білопільській громаді здійснено мінометний обстріл (12 вибухів).

У Новослобідській громаді зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

По Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл (6 вибухів). Внаслідок обстрілу виникла пожежа 6 господарчих споруд (гаражів), пошкоджено один п’ятиповерховий будинок та два двоповерхових будинки.

ВІДЕО ДНЯ

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії (САУ), було 6 вибухів.

По Шалигинській громаді здійснено гранатометний обстріл (АГС), зафіксовано 10 вибухів.

Теми: Сумська областьобстріл
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