Обстріли Сумщини: за добу – 55 "прильотів", є руйнування
Протягом 30 травня російські окупанти здійснили 9 обстрілів Сумської області, зафіксовано 55 вибухів, пошкоджено 3 приватних будинки і 3 багатоповерхівки.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: По Середино-Будській громаді ворогом здійснено артилерійський обстріл (15 вибухів). Унаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватних житлових будинки та лінію електропередач.
На територію Великописарівської громади росіяни скинули 4 міни.
По Білопільській громаді здійснено мінометний обстріл (12 вибухів).
У Новослобідській громаді зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
По Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл (6 вибухів). Внаслідок обстрілу виникла пожежа 6 господарчих споруд (гаражів), пошкоджено один п’ятиповерховий будинок та два двоповерхових будинки.
По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії (САУ), було 6 вибухів.
По Шалигинській громаді здійснено гранатометний обстріл (АГС), зафіксовано 10 вибухів.