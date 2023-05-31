Обстрелы Сумщины: за сутки – 55 "прилетов", есть разрушения
В течение 30 мая российские оккупанты совершили 9 обстрелов Сумской области, зафиксировано 55 взрывов, повреждены 3 частных дома и 3 многоэтажки.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По Середино-Будской громаде врагом осуществлен артиллерийский обстрел (15 взрывов). В результате обстрела повреждены 3 частных жилых дома и линия электропередач.
На территорию Великописаревской громады россияне сбросили 4 мины.
По Белопольской громаде осуществлен минометный обстрел (12 взрывов).
В Новослободской громаде зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).
По Середино-Будской громаде осуществлен минометный обстрел (6 взрывов). В результате обстрела возник пожар 6 хозяйственных построек (гаражей), поврежден один пятиэтажный дом и два двухэтажных дома.
По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии (САУ), было 6 взрывов.
По Шалыгинской громаде осуществлен гранатометный обстрел (АГС), зафиксировано 10 взрывов.