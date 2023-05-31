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Обстрелы Сумщины: за сутки – 55 "прилетов", есть разрушения

"Украинская правда"Среда, 31 мая 2023, 00:55
Обстрелы Сумщины: за сутки – 55 прилетов, есть разрушения
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 30 мая российские оккупанты совершили 9 обстрелов Сумской области, зафиксировано 55 взрывов, повреждены 3 частных дома и 3 многоэтажки.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Середино-Будской громаде врагом осуществлен артиллерийский обстрел (15 взрывов). В результате обстрела повреждены 3 частных жилых дома и линия электропередач.

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На территорию Великописаревской громады россияне сбросили 4 мины.

По Белопольской громаде осуществлен минометный обстрел (12 взрывов).

В Новослободской громаде зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).

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По Середино-Будской громаде осуществлен минометный обстрел (6 взрывов). В результате обстрела возник пожар 6 хозяйственных построек (гаражей), поврежден один пятиэтажный дом и два двухэтажных дома.

По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии (САУ), было 6 взрывов.

По Шалыгинской громаде осуществлен гранатометный обстрел (АГС), зафиксировано 10 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрел
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