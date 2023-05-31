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Принципи безпеки ЗАЕС мають передбачати її повну деокупацію і демілітаризацію – Кислиця в ООН

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 01:35
Принципи безпеки ЗАЕС мають передбачати її повну деокупацію і демілітаризацію – Кислиця в ООН
Сергій Кислиця. Фото з Facebook постпреда

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що принципи гарантування ядерної безпеки на окупованій Запорізькій атомній електростанції повинні передбачати її повну демілітаризацію та деокупацію.

Джерело: Кислиця на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації на ЗАЕС, цитує "Укрінформ"

Деталі: За словами Кислиці, РФ продовжує активно використовувати ЗАЕС у воєнних цілях, розмістивши на території станції близько 500 військовослужбовців і 50 одиниць важкого озброєння. Він відзначив, що військова техніка, боєприпаси і вибухові речовини розташовані в турбінних залах енергоблоків 1, 2 та 4.

Постпред України наголосив, що сформульовані гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гросі 5 принципів ядерної безпеки Запорізької АЕС мають бути доповнені вимогами щодо її повної демілітаризації та деокупації.

"Вони мають охоплювати такі елементи: по-перше, виведення військ і всього іншого російського персоналу, незаконно присутнього на станції; по-друге, гарантії безперебійного електропостачання ЗАЕС із території, підконтрольної уряду України; по-третє, гуманітарний коридор для забезпечення ротації управлінського, експлуатаційного та ремонтного персоналу ЗАЕС з метою підтримки станції в безпечному стані", – заявив Кислиця.

Постпред наголосив, що Україна вважає за необхідне включити відповідні пункти у нову резолюцію Ради керівників МАГАТЕ, якщо такий документ буде запропоновано для ухвалення на її наступній сесії.

Як відомо, 30 травня відбулося засідання Радбезу ООН, скликане партнерами України ­– Францією та Еквадором, – на якому розглядалася ситуація на ЗАЕС. 

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Теми: ЗАЕСООН
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