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Принципы безопасности ЗАЭС должны предусматривать ее полную деоккупацию и демилитаризацию – Кислица в ООН

"Украинская правда"Среда, 31 мая 2023, 01:35
Принципы безопасности ЗАЭС должны предусматривать ее полную деоккупацию и демилитаризацию – Кислица в ООН
Сергей Кислица. Фото из Facebook постпреда

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что принципы обеспечения ядерной безопасности на оккупированной Запорожской атомной электростанции должны предусматривать ее полную демилитаризацию и деоккупацию.

Источник: Кислица на заседании Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС, цитирует "Укринформ"

Детали: По словам Кислицы, РФ продолжает активно использовать ЗАЭС в военных целях, разместив на территории станции около 500 военнослужащих и 50 единиц тяжелого вооружения. Он отметил, что военная техника, боеприпасы и взрывчатые вещества расположены в турбинных залах энергоблоков 1, 2 и 4.

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Постпред Украины отметил, что сформулированные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гроси 5 принципов ядерной безопасности Запорожской АЭС должны быть дополнены требованиями по ее полной демилитаризации и деоккупации.

"Они должны охватывать следующие элементы: во-первых, вывод войск и всего остального российского персонала, незаконно присутствующего на станции; во-вторых, гарантии бесперебойного электроснабжения ЗАЭС с территории, подконтрольной правительству Украины; в-третьих, гуманитарный коридор для обеспечения ротации управленческого, эксплуатационного и ремонтного персонала ЗАЭС с целью поддержания станции в безопасном состоянии", – заявил Кислица.

Постпред подчеркнул, что Украина считает необходимым включить соответствующие пункты в новую резолюцию Совета руководителей МАГАТЭ, если такой документ будет предложен для принятия на ее следующей сессии.

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Как известно, 30 мая состоялось заседание Совбеза ООН, созванное партнерами Украины – Францией и Эквадором, – на котором рассматривалась ситуация на ЗАЭС.

Темы: ЗАЭСООН
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